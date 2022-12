Native Union lance le câble de chargement double USB-C et Lightning

La société d'accessoires Native Union a annoncé aujourd'hui le lancement du Belt Cable Duo, un câble de charge à double tête qui offre à la fois des ports de charge Lightning et USB-C, afin qu'il puisse être utilisé avec tous vos appareils Apple, que ce soit un iPhone 14 Pro, un iPad récent ou n’importe quel produit en fait.

Belt Cable Duo

Ces types de câbles hybrides ne sont pas spécialement rares, mais les modèles qui comprennent à la fois des chargeurs Lightning et USB sont généralement des câbles USB-A, plutôt qu'USB-C.

Le Belt Cable Duo dispose d'un connecteur de charge Lightning certifié MFi, d'un connecteur de charge USB-C et d'un connecteur USB-C pour se brancher sur un adaptateur secteur plutôt que le bon vieux connecteur USB-A. Native Union affirme qu'il s'agit d'une conception de câble "impossible" qui n'était pas disponible jusqu'au lancement du Belt Cable Duo.



Bien que le câble ait deux têtes, il est destiné à charger un seul appareil, ce n'est donc pas un câble de charge double. Il peut charger un appareil USB-C ou un appareil Lightning, et le câble peut être utilisé pour fournir jusqu'à 60W, il peut donc être utilisé pour charger rapidement l'iPhone et l'iPad avec un adaptateur secteur approprié, et même un MacBook. Il sera parfait pour le futur iPhone 15 avec port USB-C.



Le câble a une conception tressée parfait pour la durabilité, et une sangle en cuir pour l'enrouler lorsqu'il n'est pas utilisé. Disponible en noir/blanc, en noir et dans une teinte dorée, le câble est proposé au prix de 49,99 euros et peut être commandé sur le site web de Native Union. La marque a également sa boutique sur Amazon avec de nombreux accessoires.

