Ce concept de l'iPhone 15 Pro va vous donner envie de l'acheter !

Si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi ressemblerait un iPhone haut de gamme avec les côtés arrondis en 2023, ce nouveau concept devrait vous combler. En effet, le futur iPhone 15 Pro a un sacré look !



Sur la base d'un récent rapport indiquant que l'iPhone 15 aura des bords incurvés plutôt que les bords plats que nous connaissons depuis l'iPhone 12, ce concept imagine exactement cela.

Un magnifique concept

Et alors que les indiscrétions suggéraient un design semblable à celui de l'iPhone 5C, ce concept va plus loin et nous donne quelque chose qui ressemble davantage à l'iPhone 11 Pro.

Si, comme moi, vous étiez dubitatif quant à l'abandon d'un design carré au profit de quelque chose de plus arrondi, ces rendus vont probablement changé la donne. Imaginés dans un certain nombre de couleurs, notamment rubis, noir, or et argent, le prochain iPhone 15 Pro devrait partager un grand nombre de caractéristiques avec le futur iPhone 15 Ultra.



Il est difficile de nier la filiation avec l'iPhone 6, notamment dans sa finition argentée. Voici les différents rendus créés par Konstantin Milenin :



 Concept iPhone 15 Pro (1/2)



Colour: Ruby Raspberry, Space Black, Golden Star, Grey Light.



Work: @mi_konstantin

Created in ibis paint X.



Wallpapers resource: https://t.co/h79N0C8jBZ



RT & Like please 🙏🏻 #iPhone15Pro #Concept pic.twitter.com/j8gkF9TOqW — Konstantin Milenin  (@mi_konstantin) December 14, 2022

Caractéristiques de l'iPhone 15 Pro

Le reste du concept nous montre ce que l'on peut attendre d'un iPhone Pro l'an prochain. Cela signifie bien sûr une Dynamic Island à la place de l'encoche que l'on a connu depuis l'iPhone X, remplacée sur l'iPhone 14 Pro. De même, le design tout écran reste quasiment inchangé. Dommage en revanche que la partie photo n'évolue pas, on aurait aimé voir les capteurs être plus discrets, avec une coque arrière complètement plate par exemple. Sachez toutefois que les rumeurs parlent d'une caméra périscopique qui pourrait être réservée au grand iPhone 15 Ultra, mais nous sommes encore assez loin d'une sortie pour avoir besoin de fuites plus concrètes pour être sûrs.



À l'intérieur, nous nous attendons à ce que l'iPhone 15 Pro soit équipé d'une nouvelle puce A17 gravée en 3 nm. Avec elle, le smartphone Apple sera plus performant (environ +30%) et plus économe en énergie (environ +2 heures d'autonomie).

Date de sortie et prix

En ce qui concerne la date de sortie, nous pouvons toujours nous attendre à ce qu'Apple annonce sa gamme d'iPhone 15 le 12 septembre 2023. Quant au prix, Apple ne devrait pas y toucher à la grille tarifaire qui a évolué avec l'iPhone 14, à savoir que l'iPhone 15 Pro débutera à 1329 euros.