Apple stoppe la nouvelle architecture de l’app Maison dans iOS 16.2

L'une des principales nouveautés d'iOS 16.2 et de macOS Ventura 13.1 est la possibilité de passer à une nouvelle architecture d'application Maison. Bien qu'Apple n'ait pas partagé de détails techniques précis, la société affirme que la mise à niveau offre "des performances et une fiabilité améliorées" pour les accessoires HomeKit.

Apple fait marche arrière

La mise à niveau de l'architecture de Maison nécessite que tous les appareils accédant à la maison soient mis à jour avec la dernière version du système d'exploitation, de sorte que de nombreux utilisateurs n'ont pas encore franchi le pas, mais les utilisateurs qui l’ont fait ont signalé certains problèmes. Par conséquent, il semble maintenant qu'Apple ait supprimé l'option permettant aux utilisateurs de mettre à niveau l'architecture de leur application Maison.

Les problèmes signalés par les utilisateurs incluent des appareils HomeKit bloqués dans un état de "mise à jour" ou de "configuration", des appareils qui disparaissent complètement de l’app, des invitations à partager la maison avec d'autres utilisateurs qui échouent, l'enregistrement vidéo sécurisé HomeKit qui ne fonctionne pas, et plus encore.



La mise à niveau vers la nouvelle architecture de l'app Maison (Home en anglais) est un processus initié par l'utilisateur dans la section Mise à jour logicielle des paramètres de l'application, et depuis quelques heures, l'option de mise à niveau n'apparaît plus. Par conséquent, les utilisateurs qui doivent encore passer à la nouvelle architecture ne pourront pas le faire jusqu'à ce qu'Apple réactive l'option. Les utilisateurs qui ont déjà effectué la mise à niveau sont par contre bloqués, en tout cas pour le moment.



Avez-vous des problèmes de domotique avec HomeKit depuis le passage à iOS 16.2 sorti la semaine dernière ?