De bonnes résolutions 2022 avec Apple Fitness+

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Nouvelle année, nouveau vous - Le site web américain d'Apple fait la promotion du service Fitness+ lorsque vous accédez à la page d’accueil de l'entreprise. Ce changement vise à encourager les gens à prendre de bonnes résolutions sportives pour 2022 et, bien sûr, à promouvoir le propre service de fitness d'Apple.

En somme : remettez-vous au sport

Lorsque vous accédez à apple.com, vous verrez une courte vidéo avec des entraîneurs Apple Fitness+ en pleine action. Contrairement à ce que les clients ont l'habitude de voir, il n'y a aucune référence aux nouveaux iPhones, à l'Apple Watch, aux AirPods, au Mac, ni même aux cadeaux de fin d'année.



Après la lecture de la courte vidéo, Apple affiche ce message :

11 types d'entraînements, allant du HIIT au yoga. De nouveaux entraînements et de nouvelles méditations chaque semaine. Tout cela grâce à l'Apple Watch.

Bien évidemment, c’est pas tout. L’entreprise indique que les utilisateurs peuvent bénéficier de trois mois d'essai, qu'ils achètent ou non une nouvelle Apple Watch. Pour les utilisateurs actuels de Fitness+, Apple les informe également de 25 nouvelles séances d'entraînement disponibles dans l'application Fitness pour cette nouvelle année.



L'application Fitness+ d'Apple vient d’ailleurs de fêter son premier anniversaire. En novembre dernier, le service a connu sa plus grande expansion avec 15 nouvelles régions, dont la France, l'Autriche, le Brésil, la Colombie, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis.



Avec la version iOS 15.1 publiée en novembre, Apple Fitness+ a commencé à proposer des séances d'entraînement en groupe et de la méditation guidée. Avec SharePlay, les abonnés au service peuvent lancer une séance en groupe avec un maximum de 32 de leurs amis et de leur famille tout en utilisant FaceTime sur un iPhone ou un iPad, et la session Fitness+ sélectionnée sera diffusée de manière totalement synchronisée pour chaque participant.

Lors d'un appel FaceTime, les utilisateurs naviguent dans l'application Fitness, sélectionnent une séance d'entraînement ou de méditation, voient leurs amis et leur famille à l'écran et commencent. SharePlay fonctionne également avec Apple TV pour que les utilisateurs puissent suivre l'entraînement sur grand écran tout en restant connectés avec leurs amis sur FaceTime à l'aide de leur iPhone ou iPad. Lorsqu'ils s'entraînent en groupe grâce à SharePlay, les utilisateurs voient leurs mesures et leur progression vers la fermeture de leurs anneaux d'activité, tout en voyant et en entendant leurs amis. Au cours d'une séance d'entraînement, lorsque quelqu'un progresse sur la barre d'effort ou ferme ses anneaux d'activité, tous les participants en sont informés afin de pouvoir célébrer ensemble.

Qui a déjà un abonnement à Apple Fitness+ parmi vous ? Qu’en pensez-vous ?