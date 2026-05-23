Apple a sûrement fait valider le Beats Studio Pro 2 (A3577) à la FCC

Un nouveau casque Bluetooth circum-aural Apple vient d’apparaître dans la base de données de la FCC (Federal Communications Commission), l'organisation américaine qui valide les produits électroniques grand public. Identifié sous le numéro de modèle A3577, ce produit mystérieux suscite déjà beaucoup d’interrogations chez les fans d’Apple et de sa filiale Beats, alors que la firme vient de lancer l'AirPods Max 2. Notre pari ? Un Beats Studio Pro 2.

Ce que l’on sait pour le moment

Selon les documents publiés par la FCC et repéré par Aaron Perris sur X, il s’agit bien de casques Bluetooth over-ear équipés d’une batterie intégrée, d’un microphone et d’une antenne. Cependant, la grande majorité des informations techniques restent confidentielles (une pratique courante chez Apple avant une annonce officielle).



Un détail visible dans les fichiers : une vue d’un écouteur assez générique, sans éléments de design distinctifs. Surtout, ce modèle A3577 n’est pas celui des AirPods Max 2 (référencés A3454).

Beats Studio Pro 2 ?

La piste la plus probable pointe vers Beats, la marque détenue par Apple depuis 2014. Le Beats Studio Pro actuel date de juillet 2023, soit bientôt trois ans. Un rafraîchissement serait logique, surtout avec l’arrivée de la nouvelle génération de Siri et des améliorations audio attendues avec iOS 27. Il est cependant trop tôt pour exclure complètement un nouveau modèle Apple sous sa propre marque, même si cela semble moins probable après la sortie récente des AirPods Max 2.

Ce que l’on peut espérer

Si c’est bien une nouvelle version du Studio Pro, on peut raisonnablement attendre :

Une meilleure autonomie

Une réduction active de bruit (ANC) améliorée

Une intégration plus poussée avec Apple Intelligence

Un design plus léger ou des matériaux premium

Un prix plus agressif que les AirPods Max

L’apparition de l’A3577 dans les registres de la FCC confirme qu’Apple/Beats travaille activement sur de nouveaux casques circum-auraux. Que ce soit une mise à jour des Beats Studio Pro ou un tout nouveau produit, une annonce devrait intervenir dans les prochains mois. On suivra évidemment cette affaire de très près. Un rafraîchissement des Beats Studio Pro serait particulièrement bienvenu pour ceux qui cherchent un excellent rapport qualité/prix dans l’univers Apple.