Beats Pill : Apple sort une pub hilarante inspirée de Love Island USA

Apple vient de publier une nouvelle publicité très bien vue pour sa Beats Pill, qui joue à fond la carte de Love Island USA (saison 8 diffusée cette semaine). Même si le nom de l’émission n’est jamais cité, les références sont évidentes et très réussies.

« The Pill People have entered the villa »

Dans la pub, les « Pill People » (les petits personnages animés du Beats Pill) débarquent dans la villa emblématique de l’émission de téléréalité. Apple joue sur l’humour et les codes de Love Island avec ce slogan :

Si vous binge-watchez tout un été de drama insulaire, vous aurez besoin d’une batterie qui tient la distance. Heureusement, le Beats Pill offre jusqu’à 24 heures d’autonomie, largement de quoi survivre à tous les recouplings, challenges et twists de l’été.

La vidéo est rythmée, colorée et parfaitement dans l’esprit léger et addictif de l’émission.

Beats Pill (2024) – Rappel des caractéristiques

Autonomie : jusqu’à 24 heures

Prix : 149,99 $ (environ 169 € en France mais en promotion à 119 € sur Amazon)

Couleurs : Matte Black, Statement Red, Champagne Gold

Son puissant, design compact et portable, résistance à l’eau et à la poussière (IP67)

La Beats Pill reste l’une des meilleures enceintes Bluetooth dans sa catégorie grâce à son rapport qualité/prix, sa batterie impressionnante et son intégration facile avec iPhone (appairage ultra-rapide).

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