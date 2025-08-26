Chants of Sennaar : une aventure narrative basé sur le langage inspirée par Moebius

Belle surprise avec la sortie de Chants of Sennaar sur mobile, une aventure de réflexion captivante désormais disponible sur App Store et Play Store, inspirée par l’art emblématique de Moebius. Situé dans une mystérieuse tour au cœur du désert, vous incarnez le voyageur, chargé d’unir les différents peuples de la tour en déchiffrant leurs langues uniques basées sur des glyphes. Tout un programme pour ce puzzle original.

Découvrez Chants of Sennaar

Le jeu mêle exploration, furtivité et énigmes complexes, défiant les joueurs de décoder des glyphes oubliés et leur grammaire pour combler les écarts de communication et restaurer l’harmonie. Chaque culture de la tour, de l’Abbaye pieuse aux Laboratoires des alchimistes, est représentée avec des visuels saisissants aux teintes rouges, créant une atmosphère immersive et surnaturelle.



Le gameplay repose sur le déchiffrement de glyphes, représentant des mots, à l’aide d’indices contextuels tirés du langage corporel et des environnements. Le voyageur consigne les glyphes dans un journal, les associant à des images pour en découvrir le sens. Les énigmes vont de l’alignement de statues à la réorganisation d’objets, tandis que la furtivité exige des mouvements stratégiques pour éviter les gardes et accéder à des zones interdites. La version mobile propose des commandes tactiles intuitives, avec des tapotements simples pour se déplacer, interagir et se cacher, rendant l’expérience fluide et engageante.

Notre avis

Chants of Sennaar est une pépite pour les amateurs de puzzles narratifs. Son concept innovant de déchiffrement linguistique, combiné à des énigmes astucieuses et une furtivité légère, offre une expérience unique. Les graphismes stylisés et l’ambiance alien captivent, malgré une courbe d’apprentissage parfois exigeante. Un titre incontournable pour qui cherche un défi cérébral dans un univers visuellement splendide.



La note 4,5 / 5

Téléchargement

Chants of Sennaar est testable gratuitement sur iOS et Android, avant de payer le jeu complet via les achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Chants of Sennaar