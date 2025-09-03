VolleyGirls : le volleyball féminin débarque sur iOS et Android

Volley Girls : Lycée de Daeri Soft approche de sa sortie, avec les pré-inscriptions désormais ouvertes sur iOS et Android. Ce jeu de volley-ball au style manga vous met dans la peau de Han Jisoo, une lycéenne qui guide son équipe de novices des gymnases locaux aux championnats nationaux. Les amateurs de Jeanne et Serge ont certainement déjà filé en bas d'article pour précommander le jeu.

Découvrez VolleyGirls

Dépassez vos limites dans VolleyGirls : Lycée, le jeu de volley ultra-dynamique où chaque échange compte.

VolleyGirls combine une campagne narrative, des ligues saisonnières et des tournois intenses, accompagnés de commentaires en direct (en anglais) et d'une présentation digne d'une retransmission télévisée. Son système de contrôle 4 contre 4 met l'accent sur des mécaniques basées sur le timing pour servir, passer et smasher, avec des modes Normal et Pro. Les joueuses disposent de compétences uniques, comme des smashes enflammés ou des blocs impénétrables, renforcées par des effets élémentaires qui augmentent les dégâts, prolongent les échanges ou affaiblissent les adversaires. Il faut bien avouer que l'ensemble est plutôt saisissant, avec un gameplay dynamique plus proche du style arcade que de la simulation.



Visionnez la bande-annonce publiée pour l'occasion :

Mais VolleyGirls ne se contente pas de ce qui se passe sur le terrain. Le titre propose aussi de constituer sa propre équipe. Ainsi, vous allez devoir recruter des joueuses de différentes écoles, former des alignements stratégiques et débloquer des bonus d'école pour les équipes issues du même établissement. L'entraînement et la personnalisation permettent d'optimiser les statistiques pour créer une équipe redoutable.



La particularité de Volley Girls ? Un jeu 100 % féminin à l'ambiance unique. Les fans de Jeanne & Serge (Atakkā Yū) et autres Olive & Tom (Kyaputen Tsubasa) peuvent cocher la date du 26 septembre, le jour du lancement. En attendant, pré-inscrivez-vous dès maintenant sur App Store ou Play Store pour Android.

Télécharger le jeu VolleyGirls