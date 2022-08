Fate/Grand Order débarque en Europe sur iOS et Android

Fate/Grand Order (gratuit), le RPG social/roman visuel hybride a connu un grand succès ces dernières années dans certaines parties du monde. Après son lancement aux États-Unis et au Canada il y a quelque temps, la version anglaise de Fate/Grand Order arrive enfin en Europe et ailleurs dès demain. Une bonne nouvelle pour ce titre très apprécié de nos amis nippons.

Fate/Grand Order arrive en France

Actuellement disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam, la version anglaise sera disponible dans quelques heures dans de nombreux autres pays, ce qui facilitera la mise à jour pour ceux qui y jouaient déjà et permettra aux nouveaux joueurs d'essayer l'un des jeux mobiles les plus populaires du Japon.



Si vous n'y avez jamais joué au jeu de Aniplex, sachez qu'il vaut mieux avoir vu les animes du même nom pour apprécier ce RPG. Les joueurs américains sont par exemple très élogieux quant au soin apporté aux personnages, aux doubleurs et à la personnalisation qui permet de profiter d'un scénario très travaillé. Regardez le trailer vidéo :

Voici la liste complète des nouveaux pays mentionnés dans l'annonce officielle :

Allemagne

Australie

Belgique

Brésil

Chili

Danemark

Espagne

Finlande

France

Irlande

Italie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Suisse

Suède

Dès son lancement demain, vous pourrez vous procurer Fate/Grand Order gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Vous connaissiez Fate/Grand Order ?

Télécharger le jeu gratuit Fate/Grand Order