Jane Goodall vante les mérites du Mac en vidéo : « Les grandes idées commencent ici »

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo promotionnelle pour le Mac, narrée par la voix de feu Jane Goodall. L'ancienne actrice, qui ne prononce pas le mot Mac, explique comment les grandes idées naissent sur cet ordinateur.

La dernière vidéo Mac utilise la voix de Jane Goodall

Apple continue de présenter le Mac comme un centre de créativité dans sa nouvelle campagne publicitaire. La vidéo, intitulée « Les grandes idées commencent sur Mac », met en scène la voix de Jane Goodall, qui évoque comment les inspirations créatives naissent de rien, prenant souvent forme sur un Mac. Goodall ne mentionne pas directement le Mac, mais fait allusion à un « scintillement sur un écran » comme une invitation à créer quelque chose de nouveau.

Bien que la publicité ne mette pas en avant de modèles spécifiques de Mac, elle coïncide avec la disponibilité en magasin du nouveau MacBook Pro M5 d’Apple, présenté la semaine dernière et lancée officiellement ce mercredi.

Déclaration d’Apple sur la campagne

Tor Myhren, vice-président des communications marketing d’Apple, a déclaré :

Cette campagne célèbre la partie la plus difficile et la plus mystérieuse d'une grande idée : son origine, comment quelque chose est créé à partir de rien, d'une page blanche. Il est remarquable de constater combien de grandes idées dans le monde ont vu le jour sur un Mac. Ce travail rend hommage à ces idées et à tous ceux qui s'efforcent d'en créer davantage.

Que pensez-vous de la nouvelle publicité d’Apple ? Vous avez envie d'acheter un nouveau Mac ?