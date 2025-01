Apple Intelligence activé par défaut sur iOS 18.3

Apple va modifier sa stratégie à compter d'iOS 18.3 : Apple Intelligence sera désormais activé par défaut. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas l'utiliser devront le désactiver eux-mêmes. Cette décision semble logique après plusieurs mois de tests.

Sortie imminente

Avec la sortie de la Release Candidate, Apple confirme que la mise à jour iOS 18.3 activera automatiquement Apple Intelligence sur iPhone, une fonctionnalité qui nécessitait auparavant le consentement explicite des utilisateurs sur iOS 18.1 et iOS 18.2. Dorénavant, pour désactiver Apple Intelligence, les utilisateurs devront se rendre dans les réglages et désactiver l’option correspondante.

Cette décision intervient après plusieurs mois de disponibilité publique d’Apple Intelligence. Bien que la plupart des utilisateurs disposant d’un appareil compatible aient probablement déjà activé cette fonctionnalité, ceux qui ne l’ont pas encore fait verront Apple Intelligence activé par défaut avec la mise à jour.

Il reste à déterminer si cette mise à jour réactivera la fonctionnalité pour les utilisateurs qui l’avaient précédemment désactivée. Pour les utilisateurs souhaitant désactiver Apple Intelligence après la mise à jour, il est recommandé de naviguer vers le panneau des réglages “Apple Intelligence & Siri” et de désactiver l’option correspondante.



Pour rappel, iOS 18.3 apportera une liste importante de nouveautés. Parmi les plus intéressantes, on retrouve le Siri nouvelle génération, le support des apsirateurs robots dans HomeKit, les controversées notifications prioritaires et la refonte d'Apple Mail.