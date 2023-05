La "PlayStation App" peut lancer des jeux sur votre console

​​La "PlayStation App" fait l'objet d'une mise à jour importante et prend en charge les manettes pour naviguer dans l'application, lancer des jeux, afficher l'aide des jeux pour les trophées, etc.



La dernière mise à jour de l'application officielle PlayStation est à marquer d'une pierre blanche pour les joueurs, en proposant une multitude de nouvelles fonctionnalités. Depuis son lancement initial, l'application a largement évolué, s'améliorant à chaque mise à jour pour offrir une expérience utilisateur totale.

Nouvelle version pour l'app PlayStation

Parmi les nouveautés récemment ajoutées, l'application PlayStation offre désormais la prise en charge de thèmes assortis aux plaques de couleur et aux manettes de la PS5. Cette personnalisation permet aux utilisateurs de créer une interface visuelle unique correspondant à leurs préférences esthétiques. Mais surtout, la dernière mise à jour de l'application introduit une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la prise en charge des manettes pour la navigation dans le jeu. Ainsi, les joueurs peuvent utiliser leur manette PlayStation (DualShock ou DualSense) pour naviguer facilement dans l'application, lancer des jeux et accéder à diverses fonctionnalités, offrant une expérience de contrôle plus naturelle et immersive.



L'autre fait marquant de cette version est la possibilité d'afficher des conseils sur les trophées et d'autres informations utiles pour les jeux PS5 compatibles disposant d'une aide de jeu. Cette fonctionnalité est précieuse pour les joueurs qui souhaitent maximiser leur progression dans les jeux et relever les défis proposés. Elle permet d'accéder rapidement à des astuces, des suggestions et des orientations pour les trophées, ce qui facilite l'accomplissement de ces objectifs virtuels.

Prise en charge de la manette de jeu pour PS App : vous pouvez désormais naviguer et lancer des jeux dans l'application avec votre manette PlayStation.



Aide au jeu : pour les jeux PS5 pris en charge, les conseils sur les trophées vous aident à remporter votre prochain trophée. Abonnement à PlayStation Plus obligatoire.

De plus en plus, l'application PlayStation s'impose comme l'outil incontournable pour les clients de Sony, offrant une expérience complète et pratique sur les plates-formes mobiles. Que vous soyez un fervent adepte des jeux PS5 ou un nostalgique des classiques de la génération précédente, l'application PlayStation répond à tous vos besoins et vous offrira un contrôle total sur votre expérience de jeu. Rappelons que l'app PS Remote Play se charge de streamer vos jeux PS4 et PS5 sur iPhone ou iPad.

Télécharger l'app gratuite PlayStation