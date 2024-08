Uber écope d'une amende record de 290 millions d'euros

Uber a reçu la plus grande amende de son histoire, avec une pénalité de 290 millions d'euros adressée à la société de covoiturage par l'Autorité néerlandaise de protection des données (AP), l'équivalent de la CNIL en France. Cette amende a été prononcée en réponse au transfert par Uber des données personnelles des chauffeurs de taxi européens vers les États-Unis sans les protections adéquates. La plainte initiale venait d'ailleurs de chez nous, mais l'affaire a été transférée aux Pays-Bas, où se trouvent les sièges européens d'Uber; la fiscalité est plus avantageuse que dans l'Hexagone.

Uber pris la main dans le sac

L'autorité néerlandaise a découvert qu'Uber avait transféré les détails des comptes, les licences de taxi, les données de localisation, les photos, les informations de paiement, les documents d'identité et bien plus encore des chauffeurs européens vers des serveurs de son siège aux États-Unis pendant plus de deux ans. Pendant cette période, Uber n'a utilisé aucun outil de transfert de données, ce qui, selon l'AP néerlandaise, a conduit à une protection insuffisante des données.

En Europe, le GDPR protège les droits fondamentaux des personnes, en exigeant des entreprises et des gouvernements qu'ils traitent les données personnelles avec le soin nécessaire. Uber n'a pas respecté les exigences du GDPR pour garantir le niveau de protection des données en ce qui concerne les transferts vers les États-Unis. C'est très grave.

Ce n'est pas la première fois que l'autorité néerlandaise inflige une amende à Uber. En 2018, l'autorité avait imposé une amende de 600 000 euros après que l'entreprise ait échoué à signaler une violation de données dans les 72 heures requises. En 2023, Uber a été condamné à une amende de 10 millions d'euros pour ne pas avoir pleinement divulgué ses périodes de conservation des données et les pays non européens avec lesquels elle partage les données. Uber a contesté cette dernière amende et a indiqué son intention de contester également la pénalité de 290 millions d'euros.

L'affaire de trop ?

Une nouvelle affaire pour celui qui a fait littéralement exploser le modèle du taxi au début des années 2010. Outre les nombreuses affaires d'harcèlement de clientes, la marque américaines a été attaqué à plusieurs reprises pour son modèle économique de moins en moins intéressants pour les chauffeurs et, dernièrement, pour son installation facilité dans certains pays, dont la France où les liens avec Emmanuel Macron ont été révélés par les fameux Uber Files. Plusieurs journaux dont Le Monde et Radio France ont partagé leurs analyses en 2022, confirmés en 2023 par une enquête parlementaire.



Reste à voir comment Uber sera impacté dans les mois à venir, son activité en Europe semblant de plus en plus compliquée de par la législation ainsi que la concurrence.

