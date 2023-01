La CNIL condamne TikTok à une amende de 5 millions d'euros

Comme on le dit souvent, il y a un début à tout. La célèbre application de divertissement TikTok vient d'être condamnée par la Commission nationale sur l'informatique et la liberté (CNIL). Il est reproché au géant chinois de ne pas avoir respecté les obligations qui concernent les cookies publicitaires. TikTok aurait pris un peu trop ses aises en France...

TikTok est condamné en France

En début d'après-midi, la CNIL a prononcé une sanction à l'encontre de l'application de divertissement TikTok qui appartient à l'entreprise chinoise ByteDance. Cette amende de 5 millions d'euros fait suite à plusieurs manquements qui ont visé le consentement des utilisateurs vis-à-vis des cookies publicitaires.

ByteDance a reconnu avoir eu de mauvaises pratiques en France à ce sujet, mais que tout avait été réglé depuis l'année dernière avec une nouvelle approche envers les utilisateurs français.



La société chinoise a déclaré dans un court communiqué après l'annonce de cette sanction :

La vie privée de nos utilisateurs reste une priorité absolue pour TikTok. Il y a eu des pratiques antérieures que nous avons modifiées l'année dernière.

Dans le détail de la sanction, on apprend que la CNIL a sanctionné TikTok pour un non-respect du consentement des cookies qui a duré jusqu'au 28 février 2022. L'application de divertissement savait qu'il y avait une approbation indispensable à obtenir de la part des utilisateurs pour afficher des publicités ciblées, mais TikTok n'a pas suivi les règles du RGPD. Des conditions qui sont aujourd'hui respectées à la lettre par tous les sites et applications qui ne veulent pas être sanctionnés par la CNIL dans une procédure identique à celle de TikTok.



Autre détail qui n'a pas plu à la CNIL et qui a motivé à prononcer une sanction financière, c'est l'absence d'explication claire pour chaque cookie, TikTok a laissé planer un doute pour que les utilisateurs se disent "ce ne doit pas être très important". Une attitude qui a fortement déçu le régulateur des données personnelles en France.

TikTok a remué ciel et terre pour que la CNIL ne dévoile pas publiquement cette sanction et que le règlement de l'amende se réalise en toute discrétion, mais la CNIL n'a pas souhaité répondre favorablement à la demande du géant chinois.

TikTok est surveillé en Europe

Avec des millions d'utilisateurs au quotidien, TikTok est probablement l'application la plus populaire sur iOS et Android. Sans surprise, ByteDance fait l'objet d'une surveillance généralisée en Europe, chaque gendarme des données personnelles vérifie minutieusement si TikTok respecte bien le RGPD et protège comme il se doit nos données.



Comme l'explique Le Figaro, plusieurs commissaires européens ont demandé que TikTok collabore à deux enquêtes, le PDG Shou Zi Chew s'est d'ailleurs rendu à plusieurs réunions organisées mardi à Bruxelles. À l'issue de ces réunions, la Commissaire aux Valeurs et à la Transparence Vera Jourova a déclaré « Il ne doit faire aucun doute que les données des utilisateurs européens sont en sécurité et ne sont pas exposées à un accès illégal de la part des autorités de pays tiers ».

