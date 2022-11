TikTok annonce 29,6 millions de chiffre d'affaires réalisé en France sur l'année dernière

TikTok est devenu en un temps record l'application de divertissement préféré des enfants, adolescents, mais aussi adultes qui sont très nombreux à l'utiliser. Que ce soit en France ou dans le reste du monde, TikTok figure tous les mois dans le TOP 5 des apps les plus téléchargées sur l'App Store et le Google Play Store, sans surprise, c'est avantageux pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net !

TikTok, une popularité croissante en France

Que ce soit YouTube avec ses Shorts ou Instagram avec ses Reels, personne n'a réussi à battre TikTok dans le secteur des vidéos courtes sur smartphone. La société chinoise ByteDance continue son bout de chemin et pulvérise de nouveaux records avec des utilisateurs toujours plus nombreux et fidèles, mais aussi des revenus en nettes hausses !



Selon le média l'Informé, TikTok a connu une belle croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en France, l'année dernière. En effet, comparé à 2020, ByteDance peut avoir la fierté d'annoncer que les revenus français ont été multipliés par 11,5. Cela s'explique par la fréquentation de TikTok en France, nous sommes environ 19,5 millions d'utilisateurs à faire défiler des vidéos au moins 1 fois par mois.

En 2020, ByteDance avait indiqué un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en France pour son application TikTok. En 2021, les revenus sont passés à 29,6 millions d'euros, le bénéfice est lui très maigre avec seulement 415 371 euros !



Heureusement, TikTok peut compter sur les autres pays pour gonfler ses résultats financiers, l’app de divertissement arrive à engranger plusieurs milliards de dollars chaque année. Pour les revenus publicitaires de 2022, ByteDance espère que TikTok lui rapportera 10 milliards de dollars, on constate une baisse de 2 milliards comparé aux estimations initiales.

Pour le moment, les pays qui rapportent le plus à TikTok sont les États-Unis et la Chine. En 2020, l'Inde figurait parmi les pays réalisant les meilleurs chiffres d'affaires, mais le gouvernement de Ram Nath Kovind a interdit l'accès à l'application dans la totalité du pays, cela a provoqué la perte de millions et de millions d'utilisateurs réguliers à TikTok !



