TikTok banni des appareils du gouvernement australien, mis à l'amende au Royaume-Uni

L'Australie vient s'ajouter aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, à la France, à la Belgique, à la Commission européenne et à la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne le bannissement de TikTok. Le gouvernement australien vient de décréter l'interdiction d'installer et d'utiliser le réseau social chinois sur tous les appareils du gouvernement férédal.

TikTok dans le dur

L'application chinoise de courts-métrages vidéo fait l'objet d'une croisade dans le monde entier, en raison de deux craintes principales, la cybersécurité et l'influence supposée sur les élections.



Premièrement, le gouvernement chinois a des liens étroits avec le secteur technologique du pays et exerce une influence sur celui-ci. Même Apple a été contraint de supprimer des applications et de stocker des données d'utilisateurs chinois sur un serveur géré par une entreprise liée au gouvernement.



Deuxièmement, en contrôlant les vidéos diffusées aux utilisateurs - la principale caractéristique de l'application est que les utilisateurs reçoivent un flux continu de vidéos contrôlé par un algorithme - le gouvernement chinois pourrait l'utiliser à des fins de propagande.

Aux États-Unis, cela a conduit à l'interdiction de l'utilisation de l'application sur les appareils gouvernementaux, la Commission fédérale des communications a demandé à Apple et Google de retirer TikTok de leurs boutiques d'applications, et un membre de la commission du renseignement du Sénat a fait de même. L'armée américaine et plus de la moitié des États américains ont promulgué leurs propres interdictions.

Au début du mois, l'administration Biden a exhorté le Congrès à adopter une loi qui donnerait au président le pouvoir d'interdire des applications comme TikTok si elles sont considérées comme présentant un risque pour la sécurité nationale.



Plus récemment encore, quelques dizaines de membres du Congrès, actifs sur la plateforme de médias sociaux chinois, sont poussés par leurs collègues à cesser de l'utiliser. Nombre d'entre eux défendent leur présence sur la plateforme, affirmant qu'ils ont la responsabilité, en tant que fonctionnaires, d'aller à la rencontre des Américains là où ils se trouvent - et plus de 150 millions d'entre eux sont sur TikTok.



Du côté de la France, une décision similaire a été prise, interdisant l'installation de TikTok sur tous les appareils des fonctionnaires, mais pas uniquement ce réseau social. En effet, le gouvernement français a expliqué qu'il était désormais interdit d'installer des applications récréatives sur les téléphones et tablettes professionnels.

TikTok interdit en Australie

Reuters rapporte que le dernier pays à avoir promulgué l'interdiction officielle est donc l'Australie.

L'Australie a banni TikTok mardi de tous les appareils appartenant au gouvernement fédéral pour des raisons de sécurité [...]



TikTok s'est dit extrêmement déçu par la décision de l'Australie, la qualifiant de "motivée par la politique et non par les faits".



L'interdiction entrera en vigueur "dès que possible", a déclaré le procureur général Mark Dreyfus dans un communiqué, ajoutant que les dérogations ne seraient accordées qu'au cas par cas et avec des mesures de sécurité appropriées.

TikTok condamné à une amende au Royaume-Uni

Dans le même temps, Politico rapporte que l'organisme britannique de surveillance de la vie privée (l'équivalant de la CNIL chez nous) a infligé une amende à TikTok pour plusieurs violations des lois sur la protection des données. Il s'agit notamment d'avoir permis à de jeunes enfants d'utiliser l'application. La CNIL avait récemment infligé 5 millions d'euros d'amende à la société ByteDance en charge TikTok.

L'autorité britannique de régulation des données a infligé à TikTok une amende de 12,7 millions de livres sterling pour plusieurs infractions, dont l'utilisation abusive de données relatives à des enfants.



Les utilisateurs de TikTok sont censés avoir plus de 13 ans, mais l'Information Commissioner's Office (ICO) a estimé que 1,4 million d'enfants britanniques utilisaient TikTok en 2020, en violation de ses conditions d'utilisation.



Cela signifie que le réseau social utilisait les données personnelles des enfants sans le consentement des parents et qu'il "ne faisait pas assez" pour vérifier qui était sur la plateforme, a déclaré l'ICO.

L'avenir paraît bien sombre pour TikTok, alors même que les problèmes cités peuvent être également présents sur Instagram, Facebook, Twitter, etc.