L'interdiction de TikTok aux États-Unis est imminente

Le succès de l'application TikTok n'est plus à démontrer depuis très longtemps, l'app de ByteDance pulvérise des records de téléchargements sur l'App Store et le Play Store et ne fait que parler d'elle. Cependant, aux yeux des États-Unis, TikTok a un défaut : l'application est contrôlée par une entreprise chinoise qui récupère beaucoup trop de données sur les millions d'Américains qui utilisent quotidiennement la célèbre app de divertissement.

TikTok va être banni aux États-Unis

Malgré sa popularité et sa présence permanente dans les applications les plus téléchargées sur iOS et Android, l'app TikTok pourrait bientôt disparaître de l'App Store et du Play Store aux États-Unis. En effet, Brendan Carr (l'un des délégués de la FCC) a récemment affirmé dans une interview que l'interdiction de TikTok sur les stores d'applications américains était inévitable.



La FCC a conscience que le bannissement va provoquer une colère générale (car TikTok est très utilisé et apprécié), mais cela est indispensable pour garantir la sécurité et éviter que les données personnelles des Américains arrivent jusqu'au gouvernement chinois.



Que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, aucun des présidents n'a réussi à prouver que TikTok transfère des données d'utilisateurs étrangers au gouvernement chinois, toutefois, ce qui inquiète ce sont les règles strictes entre la Chine et ses entreprises locales. En effet, une société chinoise n'a pas le droit de révéler publiquement les demandes d'accès aux données personnelles si celles-ci viennent du gouvernement de Xi Jinping !

Autant dire que le doute plane et que la suspicion d'espionnage ne cesse de ronger la Commission fédérale des communications (FCC) aux États-Unis.

Si le camp des démocrates et des républicains sont souvent à l'opposé en ce qui concerne la politique et les décisions qui doivent être prises pour le bien des États-Unis, les deux partis se rejoignent complètement sur ce projet d'interdire TikTok dans le pays. Ce qui peut faire sourire... C'est cette récente déclaration d'un sénateur démocrate :

Je ne dirais pas ça d’habitude, mais Donald Trump avait raison. Si votre pays utilise des produits Huawei, si vos enfants sont sur TikTok, l’influence que peut avoir la Chine est une menace bien plus grande et plus immédiate que toute sorte de conflits armés.

Du côté de ByteDance, c'est silence radio pour le moment. La société mère de TikTok a récemment exprimé sa volonté de supprimer les frontières pour l'accès aux données des utilisateurs européens, désormais nos données pourront être consultées depuis la Chine, le Brésil, le Canada, l'Israël, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, les États-Unis et la Corée du Sud. Autant dire que quand les États-Unis voient ce type d'organisation, il n'y a pas de quoi rassurer sur les réelles intentions de ByteDance.



Pour le moment, il n'y a aucune date pour l'arrêt de TikTok aux États-Unis, on ne sait pas non plus comment va s'y prendre le gouvernement de Joe Biden pour bloquer l'accès. On imagine qu'Apple et Google seront sollicités pour la suppression de l'app sur leur store respectif, mais est-ce que cela ira jusqu'à demander aux FAI de couper l'accès à TikTok ?



Il s'agit d'une requête rare pour des services/sites populaires, mais c'est par exemple arrivé récemment en Europe pour RT France et Sputnik qui sont devenus inaccessibles à partir d'une adresse IP européenne. Dans ce genre de situation, la seule solution pour les utilisateurs américains sera d'utiliser un VPN avec une IP non américaine pour continuer à regarder des vidéos sur TikTok (à condition d'avoir téléchargé l'application avant la disparition sur les stores).



Source

