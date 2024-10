Le chatbot Meta AI est en cours de test en Afrique et en Inde

Parmi les ambitions de Meta, on retrouve la volonté de rester le leader des réseaux sociaux pendant de longues années, d'être l'auteur des prochaines révolutions sur le marché de la réalité mixte ou encore... de bouleverser le secteur de l'intelligence artificielle. Pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google ou encore Grok de xAi (firme d'Elon Musk), Meta prévoit de lancer son propre chatbot dopé à l'intelligence artificielle et l'entreprise compte bien profiter de l'incroyable visibilité que lui apportent ses réseaux sociaux et applications de messageries instantanées !

Metai AI commence à être testé, le déploiement arrive bientôt

En septembre 2023, Meta a lancé son premier assistant à base d'intelligence artificielle : "Meta AI". Ce chatbot avancé, capable de répondre à des questions diverses et de générer des images très réalistes à partir de texte, est actuellement en phase de test sur des plateformes populaires telles que WhatsApp, Instagram et Messenger, ciblant spécifiquement l'Inde et plusieurs pays africains.



L'initiative de Meta pour introduire un tel outil d'IA sur ces plateformes intervient après un certain retard initial dans le développement de technologies d'IA génératives. Ce retard était dû à une sous-estimation de la maturité de cette technologie par l'entreprise. Toutefois, confrontée à l'expansion rapide des services d'IA par d'autres géants technologiques, Meta a redoublé d'efforts pour se positionner de manière compétitive sur ce terrain en pleine expansion.

Pourquoi lancer un test en Inde et en Afrique ?

Les marchés en développement, tels que l'Inde, où Facebook et WhatsApp cumulent plus de 500 millions d'utilisateurs, sont particulièrement stratégiques pour Meta. Ces régions sont vues comme des opportunités pour le déploiement de nouveaux services. Avec des milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur Instagram et WhatsApp, l'impact potentiel de Meta AI est considérable. L'intégration de cet assistant sur des plateformes largement adoptées offre à Meta une occasion unique de devancer ses concurrents en termes de portée et d'engagement.



L'arrivée de Meta AI dans ces marchés émergents pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie au quotidien, en rendant l'accès à l'information et aux services plus intuitif et immédiat. Ce déploiement de test est également une étape majeure pour le groupe de Mark Zuckerberg, celui-ci s'efforce de revoir ses services en intégrant des capacités d'IA plus sophistiquées pour répondre aux besoins de sa base d'utilisateurs.



