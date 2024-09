Meta utilise vos données pour former son IA, vous pouvez refuser

Si vous utilisez des applications telles que Facebook, Threads ou Instagram, sachez que Meta utilise vos données pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. L'entreprise se sert en effet des publications de ses utilisateurs pour nourrir ses systèmes d'IA générative.



Si les américains n'ont pas le choix, à part quitter les plateformes, la législation sur la protection de la vie privée en vigueur au Royaume-Uni et dans l'Union européenne (RGPD) oblige l'entreprise à proposer une option de refus. Mais une fois de plus, ce n'est pas très clair.

Si c'est gratuit, c'est vous le produit

Nous ne saurions peut-être jamais que Meta utilise nos données pour entraîner ses modèles d'IA sans la législation européenne en matière de protection de la vie privée. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) oblige les entreprises à divulguer la manière dont elles acquièrent, traitent et conservent les données, et à proposer des options pour refuser. Vous l'avez tous constater avec les cookies sur Internet.



En pleine enquête de l'UE sur l'addiction des jeunes, Meta a rapidement envoyé un courriel à ses utilisateurs d'Instagram et de Facebook. Elle doit encore avoir en mémoire l'amende de 265 millions d'euros pour infraction au RGPD.

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité à mesure que nous développons l'IA chez Meta.

Bonjour XXXX,

Nous nous apprêtons à étendre nos expériences AI at Meta à votre région. AI at Meta est notre collection de fonctionnalités et d'expériences d'IA générative, telles que Meta AI et les outils créatifs d'IA, ainsi que les modèles qui les alimentent.

Ce que cela signifie pour vous

Pour vous aider à profiter de ces expériences, nous nous appuierons désormais sur la base juridique appelée intérêts légitimes pour utiliser vos informations afin de développer et d'améliorer AI at Meta. Cela signifie que vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos informations à ces fins. Si votre objection est acceptée, elle sera appliquée à partir de ce moment.

Nous incluons des mises à jour dans notre politique de confidentialité pour refléter ces changements. Les mises à jour entreront en vigueur le 26 juin 2024.

Merci,

L'équipe Meta Privacy

Si vous avez dans l'application Facebook, vous verrez également une alerte similaire, seulement si vous êtes en Europe. Les autres régions n'ont aucune information à ce sujet.

L'exception européenne

Avec le RGPD européen, la législation la plus stricte au monde en matière de protection de la vie privée sur Internet, les utilisateurs ont droit à quatre protections essentielles contre l'utilisation abusive des données à caractère personnel :

le traitement des données doit être justifié par une raison spécifique et légale

Les données personnelles doivent être cryptées.

Vous avez le droit d'obtenir une copie de vos données.

Vous pouvez demander la suppression de vos données.

Il faut savoir qu'il existe six raisons valables pour les entreprises de conserver vos données, l'une d'entre elles étant connue sous le nom d'intérêt légitime. Il s'agit peut-être de l'élément le plus faible de la législation, car il reste assez vague et inclut notamment les « intérêts commerciaux ». C'est sur cette clause que Meta s'appuie pour se servir gratuitement de vos données dans son LLM, évidemment.

L'approche douteuse de Meta

Le courrier électronique de l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg indique qu'elle supprimera vos données de sa formation à l'IA « si votre objection est honorée », ce qui sous-entend que vous n'êtes pas certain d'avoir gain de cause. Pire, si vous cliquez sur le lien d'opposition, il faut renseigner un motif, ce qui parait juridiquement douteux.



Lorsqu'une entreprise utilise vos données uniquement pour ses propres intérêts commerciaux, elle doit se conformer à une demande d'opposition, inconditionnellement.



Nous avons testé sur l'un des comptes de la rédaction, et un e-mail de confirmation a été reçu dans les 5 secondes... à vérifier sur la durée et concrètement une fois que Meta aura lancé un éventuel concurrent à ChatGPT d'OpenAI. Si vous avez refusé et que vous retrouvez des informations publiées entre temps, cela pourrait déclencher un nouveau scandal chez le géant américain.



De son côté, Apple travaille activement sur son propre système d'IA générative, mais devrait s'associer à OpenAI dans un premier temps, pour iOS 18.