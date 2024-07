Meta : le plus grand collecteur/acheteur de données au monde

Un nouveau rapport à grande échelle démontre à quel point Meta est non seulement un récolteur de données, mais également un immense acheteur. Le but est toujours le même, en savoir assez sur vous pour vous bombarder de publicités personnalisées et gagner encore plus d'argent.

Le fléau d'internet

Ce n'est un secret pour personne, les grandes entreprises technologiques collectent de nombreuses données personnelles chaque année. C'est encore plus vrai pour Meta, l'entreprise derrière Facebook, Instagram et WhatsApp.



Une nouvelle étude menée par Consumer Reports démontre l'ampleur des dégâts. Avec l'aide de centaines de bénévoles, elle a réussi à globalement comprendre d'où proviennent les données personnelles utilisées par Meta pour mettre en ligne de la publicité personnalisée.



Au total, pas moins de 186 892 entreprises ont envoyé des données à Meta sur les 700 bénévoles. Cela représente une moyenne de 2 230 entreprises par personne. Pour certains, ce chiffre a même atteint les 7 000 entreprises !

Parmi ces sociétés, on retrouve principalement des courtiers en données, mais également des grandes entreprises connues comme Amazon, PayPal ou encore Walmart. Concernant les données, c'est l'indication d'un site web visité qui est le plus fréquemment récolté puis transmis aux sociétés qui payent des fortunes pour avoir ce genre d'information.



Bien que Meta promette une transparence sur sa collecte et son utilisation de ce type de données, le Centre d'information sur la protection de la vie privé électronique clame haut et fort qu'une majorité d'utilisateurs n'est pas au courant que cela va aussi loin.

L'intelligence artificielle, source de problème

Autre sujet évoqué par The Guardian, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter et signaler des comportements suspects. À l'heure actuelle, un rapport assemblé par une IA au sujet d'une potentielle affaire de pédocriminalité (CSAM) sur le réseau ne peut être ouvert par les organismes compétents.



Il est obligatoire de faire une demande de perquisition pour la société en question puis d'attendre l'aval d'un juge, ce qui peut malheureusement prendre des jours ou des mois. Meta affirme que seule l'IA est en capacité d'analyser aussi rapidement une quantité importante d'images, parmi lesquelles on retrouve malheureusement de l'exploitation d'enfants. Une modification de loi serait une bonne chose même si ce n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît.