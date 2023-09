Apple Wallet au Royaume-Uni affiche le solde du compte courant

Aujourd'hui, quand vous souhaitez consulter le solde restant sur votre compte courant, vous allez soit vers votre espace client sur le site internet de votre banque ou sur l'application iOS. Et si dans un futur proche votre solde s'affichait en temps réel dans Apple Wallet ? Cette nouveauté n'est pas une fiction, suite à un accord avec plusieurs banques britanniques, Apple a réussi à intégrer l'affichage du solde pour les utilisateurs d'Apple Pay.

Apple Wallet évolue au

Royaume-Uni

La convergence entre la technologie et le secteur bancaire a atteint un nouveau sommet chez nos voisins britanniques. Apple, en partenariat avec plusieurs banques, a intégré une fonctionnalité innovante dans son application Wallet, exclusive au Royaume-Uni. L'accord entre Apple et les banques britanniques s'appuie sur l'API Open Banking, cette alliance stratégique permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu complet de leur santé financière directement dans l'application Wallet.



La mise à jour transforme Wallet en un outil plus polyvalent, permettant non seulement d'effectuer des paiements, mais aussi de surveiller minutieusement ses finances. En plus de visualiser le solde du compte, les utilisateurs auront accès à l'historique de leurs transactions (même celles réalisées autrement qu'avec Apple Pay), le tout sans avoir besoin d'ouvrir l'application de leur banque. Plus impressionnant encore, lors d'un paiement via Apple Pay, le solde sera mis à jour en temps réel, offrant une meilleure visibilité.

Si vous vivez au Royaume-Uni, il faudra avoir une carte Visa ou Mastercard liée à l'une des banques partenaires : Barclays, Lloyds, RBS, ou Starling. Pour les autres établissements bancaires, ce n'est malheureusement pas possible, car l'accord n'a pas été conclu avec Apple.

Et la sécurité dans tout ça ?

L'intégration de cette fonctionnalité nécessitera une authentification via OAuth, directement dans l'application Wallet, assurant ainsi une transition sécurisée. Apple, fidèle à ses principes, garantit que toutes les données financières resteront stockées localement sur l'appareil, sans transit vers ses serveurs centraux.



Pour le moment, c'est silence radio concernant un déploiement en France ou dans d'autres pays à travers le monde. On espère sincèrement que l'affichage du solde dans Wallet arrivera prochainement dans une future mise à jour d'iOS.



