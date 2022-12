Apple bloque l'app Coinbase Wallet à cause de l'échange de NFTs

Coinbase Wallet, l'application populaire de NFT et de crypto-monnaies, a déclaré qu'Apple avait exigé que la fonction d'envoi de NFT soit retirée de l'application en raison d'un litige concernant un achat intégré. L'équipe de validation de l'App Store a apparemment dit à Coinbase que les "frais nécessaires pour envoyer des NFT doivent être payés par un achat in-app".

Coinbase Wallet ne veut pas payer la commission

Apple voulait une part des transactions, ce qui, selon Coinbase Wallet qui propose une analogie saisissante, est similaire à la tentative d'Apple de prendre une part des frais pour chaque e-mail envoyé sur Internet. Apple demande quelque chose qui n'est pas possible, car le système d'achat in-app ne supporte pas les crypto-monnaies pour commencer. Pour mémoire, Apple (comme Google) demande une commission de 30 % sur tous les paiements dans les applications.

Coinbase Wallet affirme que la société basée à Cupertino n'approuverait pas une mise à jour de l'application tant que la fonction d'envoi de NFT ne serait pas désactivée, et la suppression de la fonctionnalité rendra plus difficile pour les utilisateurs d'iPhone qui ont un NFT de transférer ce dernier vers d'autres portefeuilles ou d'offrir un NFT à des amis ou à la famille.

Apple’s claim is that the gas fees required to send NFTs need to be paid through their In-App Purchase system, so that they can collect 30% of the gas fee. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

This is akin to Apple trying to take a cut of fees for every email that gets sent over open Internet protocols. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Les développeurs derrière l'application disent qu'Apple a introduit des politiques de protection des bénéfices qui se font au détriment de "l'innovation des développeurs à travers l'écosystème cryptographique." Coinbase Wallet espère que c'est une erreur et a tweeté une invitation à Apple pour discuter de la question.



En attendant, rappelons que les NFTs sont des jetons non fongibles. Il s'agit d'une donnée valorisée composée d'un type de jeton cryptographique qui représente un objet, auquel est rattachée une identité numérique. Cette donnée est stockée et authentifiée grâce à un protocole de blockchain (chaîne de blocs), qui lui accorde sa première valeur.

