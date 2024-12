Coinbase facilite l'achat de cryptomonnaies via Apple Pay

Un nouveau pas vient d'être franchi dans l'intégration des cryptomonnaies au sein de l'écosystème Apple. Coinbase, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies, vient d'annoncer l'intégration d'Apple Pay pour tous les achats de cryptomonnaies via son service Coinbase Onramp.

Une intégration simplifiée pour les développeurs

Cette nouvelle fonctionnalité s'intègre automatiquement à Coinbase Onramp, la plateforme destinée aux développeurs qui souhaitent proposer des transactions en cryptomonnaies dans leurs applications. L'intégration est transparente : les développeurs utilisant déjà Onramp n'ont aucune manipulation à effectuer pour que leurs utilisateurs puissent bénéficier de cette nouvelle option de paiement.

Le processus se veut particulièrement fluide : les utilisateurs peuvent désormais convertir leur monnaie traditionnelle (comme le dollar américain) en cryptomonnaies en quelques secondes via Apple Pay. Cette simplicité d'utilisation pourrait séduire les plus de 60 millions d'utilisateurs d'Apple Pay aux États-Unis.

Un pas de plus vers l'adoption grand public

Cette annonce fait écho aux déclarations passées de Tim Cook, qui avait mentionné qu'Apple "étudiait" la possibilité d'accepter les cryptomonnaies via Apple Pay. Si l'entreprise à la pomme n'a pas encore fait d'annonce majeure concernant ses propres initiatives crypto, cette intégration par Coinbase marque une étape importante dans l'accessibilité des cryptomonnaies pour les utilisateurs iOS, d'autant que l'utilisation est transparente.



Coinbase met en avant plusieurs avantages de cette nouvelle fonctionnalité : une expérience utilisateur optimisée, un processus de vérification KYC (Know Your Customer) allégé pour les achats éligibles, et la gratuité des transferts en USDC (une cryptomonnaie stable indexée sur le dollar et appartenant directement à Coinbase). Pour les marchands, c'est l'opportunité de recevoir des paiements en cryptomonnaies de la part de clients payant en dollars via Apple Pay. C'est un excellent moyen de se passer de services traditionnels comme PayPal tout en évitant les frais de transaction. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera déployée en Europe.



