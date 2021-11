Tim Cook possède des cryptomonnaies et les envisage sur Apple Pay

Il y a 1 jours à 17:11 (Màj il y a 1 jours à 17:44)

Corentin Ruffin

1



La cryptomonnaie prend de plus en plus d'ampleur dans le monde entier, notamment grâce aux nombreux projets de plus en plus accessibles et l'avènement des NFTs. Les plus grands chefs d'entreprise ont très bien compris qu'il s'agissait là d'un virage obligatoire pour le futur, notamment Tim Cook qui, au travers d'une interview, déclare posséder plusieurs types de tokens.

Mais, le plus intéressant, c'est que le chef d'entreprise envisage également une arrivée des cryptos sur Apple Pay.

Tim Cook et la cryptomonnaie sur Apple Pay

Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est entretenu aujourd'hui avec Andrew Ross Sorkin dans le cadre de la conférence en ligne The New York Times DealBook. Il a notamment évoqué l'avenir, renouvelant une nouvelle fois ses ambitions et sa vision sur la réalité augmentée.



Mais cette fois, le chef d'entreprise a également donné son avis sur la cryptomonnaie, affirmant qu'Apple "étudie" cette dernière. Il a également déclaré que, contrairement à Tesla, Apple ne prévoit pas d'investir dans les crypto-monnaies en tant que société.

Sorkin : Que pensez-vous des crypto-monnaies à l'heure actuelle et de leur acceptation potentielle via Apple pay ou autre ?



Cook : C'est quelque chose que nous examinons, ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu de faire dans l'immédiat. Je dirais qu'il y a des choses que je ne ferais pas, comme notre solde de trésorerie. Je n'irais pas l'investir dans la crypto, non pas parce que je n'investirais pas mon propre argent dans la crypto, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s'exposer à la crypto. S'ils veulent le faire, ils peuvent investir directement dans la crypto par d'autres moyens. Et donc je ne le ferais pas. Je ne prévois pas dans l'immédiat de prendre de la crypto pour nos produits.

Ce dernier précise également qu'il possède lui-même des cryptomonnaies, affirmant "qu'il est raisonnable d'en posséder dans le cadre d'un portefeuille diversifié", tout en précisant qu'il "ne donne à personne des conseils d'investissement".



Source