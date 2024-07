Tim Cook déclare qu'Apple envisage de fabriquer en Indonésie

Tim Cook continue sa tournée asiatique. L'homme fort d'Apple a rencontré le président indonésien, après son passage au Vietnam.



Loin d'être une simple visite de courtoisie, Tim Cook étudie la possibilité de créer des bases de production en Indonésie. De quoi s'éloigner toujours un peu plus de la Chine.

Tim Cook à Jakarta

À la suite de sa visite de deux jours au Vietnam, au cours de laquelle il s'est engagé à développer la production d'Apple dans ce pays, Tim Cook a rencontré le président indonésien Joko Widodo pour aborder des questions similaires. Apple n'a pas encore de fabricants en Indonésie, mais selon Bloomberg, Tim Cook a dit au président qu'il était prêt à l'envisager. Il n'a pas précisé les appareils qui étaient susceptibles d'être assemblés sur place.

Nous avons parlé du désir du président de voir la fabrication dans le pays, et c'est quelque chose que nous allons examiner. Les possibilités d'investissement en Indonésie sont infinies.

Comme il l'avait fait en début de semaine, le patron a rendu visite à des utilisateurs d'Apple ainsi qu'à des représentants du gouvernement. Il a, à chaque fois, publié ses péripéties sur X (ex Twitter).

Halo Indonesia, apa kabar? Sate Ayam with iPhone photographer Sofyan Pratama was a perfect way to start my time in Jakarta! Looking forward to meeting even more of Indonesia’s creative community and developers while I’m here! pic.twitter.com/jh8NnCHctJ — Tim Cook (@tim_cook) April 16, 2024

Après un repas avec Sofyan Pratama, photographe sur iPhone, Cook a visité le musée Wayang. Il s'agit d'un musée situé à Kota Tua, à Jakarta, consacré aux marionnettes javanaises du même nom.

Les commentaires de Cook interviennent alors qu'Apple développe son Apple Developer Academy en Indonésie. Elle vient d'annoncer la création d'une académie à Bali, après celles de Jakarta, Surabaya et Batam.

The creative community in Indonesia is exciting and growing! I spent time with five content creators today - Joerdy, Bertus, Malvin, Indra, & Verren - who are sharing their passion for technology and helping inspire a new generation of creators. pic.twitter.com/R8gZJE20NG — Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2024

Comme à chaque fois, l'emploi du temps de Tim Cook est gardé secret, si bien qu'il faut le suivre sur les réseaux pour connaître sa prochaine destination. Inde, Taïwan, Thaïlande, autre ? Les paris sont ouverts !



En tout cas, la Chine doit faire grise mine, Apple produisant de plus en plus hors du pays avec notamment l'Inde et le Vietnam pour certains appareils comme l'iPhone, les AirPods ou encore l'iPad.