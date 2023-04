L'application Petey passe à GPT-4 et à Apple Music !

Au début du mois, Petey AI, qui offre un accès ultra confortable à ChatGPT sur l'Apple Watch, est passé à l'iPhone avec la prise en charge des activités en direct, entre autres. Aujourd'hui, Petey a reçu une nouvelle mise à jour avec la très demandée intégration d'Apple Music qui permet de créer facilement des listes de lecture, ajouter des chansons, et plus encore. Tout cela grâce à l'intelligence artificielle !

Il se la "Petey" !

Si vous ne l'avez pas utilisé, Petey offre une interface très ergonomique sur l'Apple Watch et l'iPhone pour accéder aux fonctions intelligentes de ChatGPT d'OpenAI. On parlait dans notre article de présentation des Live Activities et de la prise en charge des raccourcis Siri.

Le développeur Hidde van der Ploeg n'a eu de cesse de faire évoluer son application, ce qui nous amène aujourd'hui à la version 2.1 de Petey qui offre la possibilité de se connecter à Apple Music. Cela signifie que vous pouvez utiliser GPT pour générer des listes de lecture et même ajouter des chansons. C'est assez génial, surtout pour ceux qui "mangent" tous les jours de la musique et qui veulent découvrir d'autres choses.



Cette nouvelle version inclue également l'accès à GPT-4 pour iOS (ainsi que de nouvelles options de paiement), une gamme d'icônes personnalisées, ainsi que des corrections de bugs et des améliorations.



L'API de développement ChatGPT étant payante, Petey est une application payante à 4,99 € avec l'option d'un abonnement ou d'un nouvel achat unique pour débloquer l'accès complet à la partie IA. Et si vous disposez de votre propre clé API GPT, vous pouvez l'utiliser sans surcoût.

Télécharger Petey - AI Assistant à 4,99 €