Le concert de Lil Durk à Los Angeles en direct sur Apple Music Live

Apple Music possède de nombreux atouts que n'ont pas toujours la concurrence, on pense notamment au Lossless, au Dolby Atmos ou encore à l'Audio Spatial qui font aujourd'hui de l'offre comme l'une des meilleurs sur le marché. Cependant, Apple Music, c'est aussi des événements inédits en exclusivité mondiale ! Découvrez la dernière annonce d'Apple Music Live.

Apple Music x Lil Durk

Après le succès phénoménal qu'a connu Apple Music suite à sa collaboration avec l'artiste Harry Styles, le service de streaming en remet une couche avec cette fois un événement en direct de Los Angeles : le concert de Lil Durk.

En effet, Apple Music Live entame son deuxième acte en offrant la diffusion en direct d'un concert de la tournée "7220 Deluxe Tour" du rappeur Lil Durk. Pour l'artiste, c'est une visibilité exceptionnelle, car l'événement sera proposé sur Apple Music dans le monde entier, soit un potentiel de plus de 60 millions de personnes qui auront accès au flux en direct.



L'événement commencera le 30 juin à 19 heures à Los Angeles, en France le concert sera diffusé le 1er juillet à 4 heures du matin (décalage horaire).

Pour l'artiste, ce partenariat inédit avec Apple est une chance et il le reconnaît dans une interview accordée à Billboard, Lil Durk remercie ouvertement Apple en expliquant que l'entreprise a été d'un soutien exemplaire depuis le début de sa carrière :

Apple Music a été un grand partenaire dans ma croissance en tant qu'artiste ces dernières années. J'apprécie qu'ils me donnent une plate-forme pour partager mon spectacle en direct avec le monde entier. Je suis prêt à me présenter avec les fans de Los Angeles plus tard ce mois-ci.

Dans l'onglet "Explorer" d'Apple Music, on retrouve déjà une belle promotion pour ce concert événement.

Le géant californien a mis en place plusieurs affichages qui redirigent vers une courte note, la bande-annonce du concert, le dernier album d'artiste ainsi que des playlists comme "Les indispensables de Lil Durk".



Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lil Durk est un rappeur originaire de Chicago dans l'Illinois, il se fait remarquer pour la première fois en 2011 avec son single Sneak Dissin, plusieurs radios américaines le diffusent quelques jours après sa sortie et la presse spécialisée approuve massivement ce nouvel artiste.



Le 21 mai 2013, Lil Durk reçoit une invitation pour rejoindre le label de French Montana, Coke Boys, il sortira quelques mois plus tard sa quatrième mixtape baptisée Signed to the Streets. À partir de ce moment-là, les collaborations vont s'enchaîner avec d'autres noms populaires du hip-hop américain.