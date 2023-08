Apple TV+ supprime la semaine d’essai gratuit

Les nouveaux abonnés à Apple TV+ au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ne peuvent plus bénéficier d’une semaine d’essai gratuit, sauf s’ils explorent d’autres alternatives. Apple a souvent proposé des périodes d’essai gratuit pour ses services de streaming, comme celle récemment associée à son abonnement saisonnier à la MLS (Major League Soccer). Cependant, bien qu’un essai gratuit ait été proposé depuis le lancement d’Apple TV+ il y a trois ans, cette offre n’est désormais plus disponible dans ces deux pays.

Aucune annonce officielle ni commentaire public

Apple n’a pas encore fait d’annonce officielle ni commenté publiquement ce changement, il n’est donc pas certain si cela est dû à des conditions spécifiques dans ces deux pays, ou s’ils sont simplement les premiers d’une longue liste.

Toutefois, il est toujours possible d’essayer Apple TV+ au Royaume-Uni et en Afrique du Sud grâce à un mois d’essai gratuit du forfait Apple One. L'offre Apple One combine plusieurs services de l'entreprise, dont Apple Music, Apple Arcade, et iCloud, en un seul forfait mensuel, permettant aux utilisateurs d’économiser de l’argent par rapport à l’achat de chaque service individuellement.



Ce changement dans la politique d’essai gratuit d’Apple TV+ pourrait être un signe que la société cherche à augmenter ses revenus provenant de ses services, alors qu’elle fait face à une concurrence accrue dans le domaine du streaming vidéo. Avec l’augmentation du nombre de services de streaming disponibles, comme Netflix, Prime Video, Disney+, Max, Canal+, HBO et autres, offrant des contenus exclusifs et originaux, les consommateurs ont plus d’options que jamais auparavant. Il sera intéressant de voir comment ce changement affecte le nombre d’abonnements à Apple TV+ dans ces régions et s’il sera étendu à d’autres pays à l’avenir. Il n'y a pas de raison que la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et autres pays francophones soient épargnés.



Rappelons enfin que le prochain gros film du service n'est autre que Killers of the Flower Moon avec Di Caprio et De Niro.



16 h 40