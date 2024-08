Apple envisage un partenariat avec Rivian

Récemment, Apple a annulé son projet d'Apple Car, le projet Titan, qui avait démarré il y a plus de dix ans. Mais tout n'est pas perdu.



Selon un nouveau rapport de DigiTimes, la firme de Cupertino n'a peut-être pas capitulé en matière de véhicules électriques. En effet, Apple « évalue la possibilité de s'associer à une startup américaine spécialisée dans les véhicules électriques, et Rivian est un candidat très probable ».

Apple X Rivian

D'après DigiTimes, il y a actuellement des « spéculations parmi les chaînes d'approvisionnement » qu'Apple étudie la possibilité de s'associer avec une startup de véhicules électriques. Pour convaincre, Apple pourrait prendre sous le bras ses 10 années de recherche sur les VE et la conduite autonome.



Bien qu'une telle collaboration ne se fasse pas en claquant des doigts, Rivian serait le principal candidat, la marque ayant dernièrement levé le voile sur ses modèles R2 et R3.



Malheureusement, nous n'aurons pas d'autres détails pour le moment. Nous n'avons ni de calendrier, ni une idée du format de la collaboration. Quel logo arborerait le premier modèle ? Qui ferait quoi ?



Les fans déçus de l'abandon de l'Apple Car, annoncé par Bloomberg et non pas par Apple, ont donc un nouvel espoir. Cependant, ne vous faites pas trop d'illusions, une association entre Apple et un constructeur établi est peu probable, à moins que Tim Cook ne sorte le carnet de chèque pour en racheter un.



Une chose est sûre, Rivian a du mal à gérer ses finances, se lancer dans l'industrie automobile étant très difficile de nos jours. Pour produire ses futurs R2, R3 et R3X, elle va devoir trouver des financements, Tesla ayant mis plus de dix ans pour sortir la tête de l'eau.



Rappelons d'ailleurs, à toute fin utile, que la rumeur veut que l'Apple Car aurait du ressembler à un modèle de Rivian, privilégiant l'habitabilité au design.