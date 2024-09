Rivian dévoile ses R2 et R3 électriques qui sortiront en Europe !

Le constructeur automobile électrique Rivian, toujours dans l'ombre de Tesla, semble avoir trouvé sa voie avec l'annonce de deux nouveaux SUV, plutôt compacts et donc parfaits pour l'Europe. Justement, la marque américaine a déjà prévu de sortir ses nouveaux modèles chez nous, histoire de concurrencer des Tesla Model Y et autres Honda CRV.

Rivian R2

Si Rivian a une image de "gros 4x4" avec son R1 décliné en version SUV et Pickup, le constructeur automobile compte bien s'offrir une part du marché dominé par Tesla et sa Model Y. Pour cela, Rivian a présenté cette nuit sa R2, une sorte de R1 miniaturisée, avec une longueur de 4,71m de long et un empattement de 2,9m. De quoi accueillir 5 personnes (contre 7 pour la R1), mais surtout baisser les prix. On passe ainsi de 70 000 dollars à 45 000 dollars, tout en conservant autonomie et performances (certainement en options).



Le look reste très reconnaissable, nous rappelle le style Land Rover, qui fait ici très néo-rétro et qui se démarque de la concurrence.

La R2 sera disponible en version monomoteur, bimoteur et trimoteur, le dernier permettant le 0 à 100 en 3,2 secondes. La recharge à 80 % est possible en 30 minutes, alors que la sortie n'interviendra pas avant 2026, et même 2027 chez nous. L'autonomie devrait se situer entre 480 et 550 km grâce à une batterie structurelle composée de 4695 cellules (diamètre de 46 mm et hauteur de 95 mm). D'ailleurs, la R2 sera équipée d'un port Tesla North American Charging Standard (NACS), permettant un accès complet aux Superchargers.



Les capacités autonomes comprendront 11 caméras et 5 radars pour vous aider lors des trajets.

La R2 a la particularité de proposer une vitre arrière électrique qui s'abaisse complètement, tandis qu'à l'intérieur tous les sièges se rabattent à plat pour le stockage et le camping. Un véritable utilitaire, mais à la présentation soignée.



Les commandes s'ouvriront bientôt à l'international, pour le moment seul les américains peuvent verser 100 dollars pour réserver leur modèle.

Rivian R3

Rivian a également dévoilé la R3 et la R3X, une variante performante pour des capacités supplémentaires sur route et en tout-terrain. Le R3X partagera les mêmes caractéristiques que le R3 et le R2, sauf que le design est cette fois dans le style des "coupé". Elle semble avoir été inspirée par l'infatigable Lada...

Jeff Hammoud, directeur de la conception chez Rivian, a déclaré :

Nos véhicules phares R1 ont été notre poignée de main avec le monde - avec R2 et R3, notre objectif obsessionnel est de rester fidèle aux attributs des produits Rivian tout en rendant nos produits accessibles à beaucoup plus de gens. Grâce à une intégration étroite du matériel, du logiciel et du design centré sur l'humain, nous avons conçu R2 en équilibrant la forme et la fonction, tout en nous appuyant sur notre langage de design invitant et emblématique.

La R3 sera moins chère que la R2, avec un prix d'appel de 40 000 dollars, mais Rivian n'est pas très loquace sur les changements attendus. La base technique est, en tout cas, la même.



Rivian indique que les réservations pour les R3 et R3X seront ouvertes plus tard. Aucun prix n'a été communiqué pour les R3 et R3X.

Rivian se distingue

Rivian, comme Tesla, propose son propre logiciel pour le divertissement et les mises à jour en direct. Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas pris en charge.



En outre, Rivian a annoncé qu'il suspendait la construction prévue de son usine de VE américaine en Géorgie, d'une valeur de 5 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'économiser 2,25 milliards de dollars en capital. Pour le moment, la marque perd énormément d'argent sur chaque véhicule vendu, pratiquement 40 000 dollars.