Voici le nouveau décodeur TV 6 d’Orange (avec WiFi 6)

C'était un bruit de couloir, Orange a officiellement lancé son nouveau décodeur TV 6 en France. Le "player" est déjà disponible pour les clients qui souhaitent une expérience plus poussée. Grâce au WiFi 6, à la 4K UHD et au son Dolby Atmos, le "TV 6" est enfin au niveau.

Plus performant, moins énergivore

Après avoir diffusé, "par erreur", une image sur la chaîne 994, Orange a donc levé le voile sur son décodeur TV 6, succédant au précédent modèle datant de... 2018. Pour les connaisseurs, il s'agit principalement de l'appareil lancé en Pologne à la fin de l’année 2023.

© Orange

L'ex France Télécom promet ainsi une expérience TV « encore plus rapide et fluide » grâce à une mémoire doublée et à un processeur de dernière génération. Résultat, le "TV 6" est capable de lire la plupart des formats vidéos et de gérer la 4K UHD ainsi que le son Dolby Atmos. Bien qu'il ne soit pas propulsé par Android, contrairement à la Freebox Ultra par exemple, les applications les plus populaires sont là comme MyCanal, Netflix, Disney+, Prime Video et autre Paramount+.



Reprenant le design des Livebox 6 et Livebox 7 (enfin), le décodeur TV 6 peut être associé via Ethernet ou Wi-Fi. Justement, il délaisse enfin le WiFi 5 pour offrir une compatibilité Wi-Fi 6. On aurait aimé le WiFi 6E, voire le 7, mais ce sera pour la prochaine fois.



Le tout intègre Alexa et une nouvelle fonctionnalité mains libres pour piloter la TV, avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 300 heures.



En outre, Orange a travaillé sur la consommation électrique de son "player". Le "TV 6" demande 70 % moins d'énergie que celui qu'il remplace, et son impact carbone a diminué de 41 %. L'appareil est composé de plastiques 100 % recyclés et recyclables. Pas mal.

Comment avoir le décodeur TV 6 ?

Pour avoir le nouveau décodeur, il faut souscrire à une offre Livebox Max Fibre (nouveau client ou client actuel en changeant de formule). Les prix démarrent à 51,99 € par mois, jusqu'à 57,99 €. Mais une offre permet d'avoir le forfait le plus cher à 34,99 euros pendant six mois. L’opérateur promet des débits jusqu’à 5 Gbit/s en descendant (download) et 1 Gbit/s en ascendant (upload).



En clair, il s'agit d'un player pratique pour ceux qui n'ont pas une télévision connectée récente.



PS : Orange prépare une application TV pour Apple TV.