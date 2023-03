L’Italie prend une décision radicale face au phénomène ChatGPT

En 2023, l'intelligence artificielle a complètement changé, désormais, nous avons accès à des chatbot capables d'être encore plus précis qu'une recherche sur internet, de créer une application iOS, de vous donner des conseils juridiques, de vous écrire une lettre... Les limites ont été repoussées au-delà du maximum.

ChatGPT est indisponible en Italie suite à un blocage

Il y a quelques heures, les fournisseurs d'accès à internet italien ont reçu un ordre précis de la part des autorités, celui d'interdire l'accès à l'intelligence artificielle ChatGPT sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, si un internaute italien souhaite interagir avec ChatGPT, il faudra obligatoirement passer par un VPN pour se connecter sur un serveur étranger.



La cause de ce blocage est liée à des infractions répétées de la part d'OpenAI (le créateur de ChatGPT), l'Italie reproche au géant de l'intelligence artificielle de ne pas respecter la législation sur les données personnelles et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs.

Stéphane Roder, CEO d’AI Builders, cabinet de stratégie Data IA, a commenté cette annonce qui fait beaucoup de bruit dans les médias italiens :

L’Italie prend une excellente mesure. En effet, ChatGPT a une telle puissance qu’on ne peut pas s’empêcher de l’utiliser. Il est donc malheureusement utilisé dans beaucoup d’entreprise sur des documents internes qui sont de fait directement envoyés dans ChatGPT qui les ingère et est en mesure de les ressortir pour un autre usage sur une autre demande en dehors de l’entreprise sans que celle-ci n'ait aucun moyen de contrôle. On a vu le cas se présenter avec une grande banque d’affaire qui a vu des informations issues de ses documents ressortir dans des requêtes externes à l’entreprise.



D’autre part, Chat GPT est pré entraîné sur des bases de données lui donnant une éthique, une vision politique qui peut ne pas être conforme à l’éthique de l’entreprise, mais aussi du pays et la culture dans laquelle il est utilisé. Il faut se rappeler que ces modèles appelés LLM (large language model) ne sont pas des bases de connaissances, mais des moteurs d’inférence et qu’en aucun cas, il ne faut se reposer sur leurs connaissances qui peuvent inclure des biais propres aux fournisseurs de solutions LLM.



Pour toutes ces raisons, il est donc tout à fait normal que l’on souhaite avoir des LLM souverain dans lesquels la donnée n’est en aucun cas partagée ou réutilisée et dans lesquels la culture, l’éthique de l’entreprise ou du pays est respectée.

Pour Stéphane Roder, ce blocage doit aussi avoir lieu en France, l'expert en intelligence artificielle estime qu'il est préférable dans l'intérêt de tous d'utiliser des intelligences artificielles de type chatbot basé en Europe. Il est indispensable que les IA comme ChatGPT soient conformes à notre éthique, notre culture et nos lois. Roder déclare que les entreprises doivent réaliser des communications en interne pour sensibiliser leurs employés. L'utilisation de ChatGPT peut être une bonne chose pour la productivité, mais l'interaction doit toujours se faire sans données internes.

ChatGPT est bloqué temporairement en Italie

Ce n'est pas une décision définitive, affirme L’autorité nationale de protection des données personnelles (GPDP). L'IA d'OpenAI aura le feu vert pour revenir en Italie dès que l'entreprise aura une politique en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles.



Ce que veut également le régulateur italien, c'est un message informatif précis sur les données collectées par OpenAI pendant que vous utilisez son intelligence artificielle. Le régulateur exprime aussi une inquiétude sur la "collecte et la conservation massive des données personnelles". Du côté d'OpenAI, on parle d'une phase nécessaire au développement et à la formation de ChatGPT. L'Italie demande une base juridique fiable, accessible et claire.