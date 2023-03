Emmanuel Macron doit-il s'aider de ChatGPT pour sa réforme des retraites ? Si la réponse est bien évidemment non, il est tout de même intéressant de constater que sur un sujet aussi complexe, l'intelligence artificielle a son mot à dire.

ChatGPT futur président ?

Depuis le début d'année, il est courant d'entendre que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain dans le futur. Au-delà de lui voler sa place, elle pourrait surtout l'aider dans bien des domaines.



Avec l'actualité brûlante du moment en France, suite à la mise en place d'une nouvelle réforme des retraites, certains commencent à penser que notre président pourrait également se faire aider par cette fameuse IA, dont la plus populaire du moment, ChatGPT.



Nous avons donc profité du service d'OpenAI pour lui demander une réforme des retraites française qui permettrait de faire des économies budgétaires, sans toucher au point sensible, à savoir l'âge de départ à la retraite.



Au risque de vous surprendre, l'IA a donné son point de vue et développé une réponse en trois parties qui, sur le papier, n'est pas si dénuée de sens que cela. Si certains pourront ne pas être d'accord, elle a tout de même le mérite d'avoir affiché une réponse complète et structurée.

La question pour ChatGPT :

Quelle pourrait être une réforme des retraites en France pour faire des économies budgétaires sans allongement de l'âge de départ, sans supprimer les régimes spéciaux et sans impact sur le coût du travail ?

Les réponses de ChatGPT :

Augmenter les cotisations sociales sur les revenus élevés : En augmentant les cotisations sociales sur les revenus élevés, les recettes de l'État pourraient être accrues sans affecter les travailleurs à faible revenu.

Renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale : En renforçant la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'État pourrait récupérer des sommes importantes qui pourraient être investies dans le système de retraite.

Favoriser le maintien en activité : En encourageant les travailleurs à rester en activité plus longtemps, l'État pourrait réduire les dépenses liées aux pensions de retraite. Des incitations fiscales ou des incitations financières pourraient être proposées.

Vous l'aurez remarqué, le point numéro trois évoque, comme le président, un âge de départ à la retraite plus tardif. La grosse différence, c'est qu'il précise que certaines incitations fiscales ou financières seraient incluses dans l'équation.



Bien évidemment, l'idée ici n'est pas de prétendre que ChatGPT a la solution miracle à notre système des retraites. Cependant, on remarque qu'avec un peu de débat et d'échange d'idées, il est possible d'avancer un peu plus loin qu'actuellement.