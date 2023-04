La mise à jour 1.6 de Stardew Valley va améliorer le modding et les dialogues

Ce week-end, le talentueux Eric Barone du studio ConcernedApe a annoncé la mise à jour 1.6 de Stardew Valley sur Twitter. Dans son message, Eric explique cette nouvelle version est en train d'être travaillée, entre deux sessions de développement du futur jeu Haunted Chocolatier. Stardew Valley 1.6 semble se concentrer sur la facilité et la puissance du modding, mais il y aura du contenu additionnel, y compris plus de dialogues.

There is going to be a Stardew 1.6 update. It's mostly changes for modders (which will make it easier & more powerful to mod). But there is also new game content, albeit much less than 1.5. I'm taking a break from Haunted Chocolatier to work on this at the moment. Then back to HC