Bientôt sur  Arcade : Ridiculous Fishing EX, Slay the Spire+, Stardew Valley+, Hello Kitty

Avec plus de 250 jeux, Apple Arcade n'en a pas terminé avec de nouveaux ajouts à venir en juillet. Après Jet Dragon notamment en juin, les joueurs auront droit à cinq titres avec Ridiculous Fishing EX, Slay the Spire+, Stardew Valley+, Hello Kitty Island Adventures et LEGO Duplo World+.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir, découvrons ce qui nous attend pour cet été.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Dans le détail, les nouveaux jeux Apple Arcade pour juillet 2023 comprennent deux Apple Arcade Originals et trois App Store Greats. Ils seront tous jouables sur iOS, macOS, tvOS et iPadOS, sans achat intégré ni publicité, de quoi garantir une magnifique expérience.



Disponible dès le 7 juillet, Lego Duplo World est un jeu rempli d'expériences de jeu ouvertes avec des animaux, des bâtiments, des véhicules excitants et des trains pour inspirer l'imagination et la créativité à travers l'apprentissage. Le MONDE LEGO DUPLO+ respecte le Headstart Early Learning Outcomes Framework, un programme d'apprentissage réputé, afin de s'assurer qu'il réponde aux besoins de développement des enfants de 2 à 5 ans. Chaque activité cible des objectifs d'apprentissage importants pour les enfants. Rendez-vous dans le Centre parental pour en savoir plus sur les avantages pédagogiques des activités.





Le 7 juillet, le premier titre majeur sera Slay the Spire. Apple rappelle qu'il s'agit d'une fusion de jeux de cartes et de rougelikes, Slay the Spire+ est un jeu de construction de deck solo dans lequel les joueurs se lancent dans une quête épique pour conquérir le Spire en perpétuelle évolution. Choisissez un personnage et créez un deck unique en choisissant parmi une vaste gamme de cartes, chacune offrant des capacités et des stratégies distinctes. Rencontrez des créatures bizarres, empruntez des chemins traîtres et découvrez des reliques d'un immense pouvoir au cours de votre ascension vers le pinacle.





Suis Billy dans sa quête pour la rédemption de son passé incertain. Poursuis votre destinée dans les hautes mers et embarque pour une quête héroïque de branchies et de gloire.



Ridiculous Fishing EX est une nouvelle version élargie du titre original de Vlambeer, qui sortira en 3D le 14 juillet. L'occasion d'explorer des heures infinies de jeu en pêchant dans la vaste mer avec des équipements de pêche atypiques, tels que des tronçonneuses, des grille-pain, et plus encore. Les joueurs suivent le pêcheur Billy qui tente de se racheter de son passé incertain. Les nouveautés de cette version remastérisée sont un mode compétitif avec des défis (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) et des classements appelé Pro Fishing Tour, un flux de médias sociaux parodique dans le jeu appelé BikBok, et un nouveau jeu plus étendu et prestigieux. "Chassez le destin en haute mer et embarquez dans une quête radicale pour les branchies et la gloire".





Ensuite, un classique parmi les classiques avec l'excellent Stardew Valley. Ce RPG fermier sortira le 21 juillet en version "+" avec tout le contenu accessible sans aucun supplément. Partez à la campagne pour cultiver une nouvelle vie dans ce RPG agricole infini aux multiples récompenses ! Avec plus de 50 heures de contenu et de nouvelles fonctionnalités propres au mobile, comme la sauvegarde automatique et les options de commandes multiples.