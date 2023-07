Ridiculous Fishing EX a une drôle de façon de pêcher sur Apple Arcade

En ce jeu de fête nationale française, Apple lance le jeu de pêche décalé Ridiculous Fishing EX, un titre aussi amusant que prenant qui fait suite à Ridiculous Fishing de Vlambeer. L'occasion de partir en mer avec des équipements de pêche atypiques, bien loin des traditionnelles cannes et autres moulinets.

Ridiculous Fishing EX est disponible sur Apple Arcade

Les abonnés au service Apple Arcade ont donc un nouveau titre original à se mettre sous la dent en la présence de Ridiculous Fishing EX, une version 3D créée avec amour par l'équipe primée d'origine. Plongez dans une aventure de pêche délirante avec des fusils, des tronçonneuses et des grille-pains !

Suivez Billy dans sa quête de rédemption, naviguez sur les mers tumultueuses et embarquez pour une quête héroïque à la recherche de gloire et de poissons hors du commun.

Ce jeu entièrement repensé offre de nouvelles fonctionnalités :

Des graphismes 3D sublimes

Un tout nouveau mode de fin de partie : la Tournée de pêche pro

Du contenu exclusif inédit

Des tableaux de score

Une réécriture et une refonte complètes

De tout nouveaux poissons invités

BikBok™

Basé sur le populaire jeu original de Vlambeer de 2010, Ridiculous Fishing a été développé avec passion pendant deux ans par Vlambeer (Super Crate Box), Zach Gage (TypeShift, Spelltower, Bit Pilot, Unify) et Greg Wohlwend (Threes, Hundreds, Solipskier, Gasketball), en collaboration avec KO_OP (GNOG, Winding Worlds).

Gagnant des "Apple Design Awards 2013", nominé aux Independent "Games Festival Awards 2011" et déclaré "Most Important News Story 2011" par le magazine Control International, Ridiculous Fishing s'est fait un nom en un rien de temps.



Si vous voulez notre avis, outre ses graphismes et son humour décalés, Ridiculous Fishing est le jeu parfait pour passer le temps, avec suffisamment de bonnes idées pour vous accrocher des heures durants, bien aidé par un rythme savamment dosé. Un jeu qui aurait très bien pu être produit par Nintendo, tellement l'emballage est bon.



Les abonnés Apple Arcade n'ont aucune excuse pour ne pas télécharger Ridiculous Fishing EX, il est complet, sans achat intégré ni publicité. Le tout fonctionne sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Ridiculous Fishing EX