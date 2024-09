Exploitez les ressources pétrolières dans le jeu Turmoil+ sur Apple Arcade

Autre sortie du jour du côté d'Apple Arcade avec Turmoil+, la version "Plus" du jeu de stratégie temps réel qui vous propose de revivre la ruée vers le pétrole outre-Atlantique. Un titre sans publicité ni achat intégré qui a trouvé son public sur l'App Store, avant de débarquer dans le pack de 300 jeux d'Apple.

Découvrez Turmoil+

Turmoil est une simulation de commerce pétrolier inspirée par la fièvre de l'or noir qui a frappé l'Amérique du Nord au 19ème siècle. Créée par le studio néerlandais Gamious, le titre qui accompagne la sortie de trois autres jeux en ce premier vendredi de décembre (Disney Dreamlight Valley, Sonic Dream Team et Puzzle & Dragons) vous lance dans une course contre le temps et des concurrents pour devenir un magnat du pétrole, en extrayant de l'or noir pour enrichir votre ville. Voici le trailer vidéo :

Les caractéristiques du jeu incluent une partie stratégique en temps réel où vous pouvez acquérir des terres, repérer le pétrole (avec des sourciers) et construire un réseau pour l'extraire, le stocker et le vendre au meilleur moment. La gestion devient plus complexe avec la multiplication des derricks et la nécessité de transporter le pétrole vers des entreprises qui l'achètent à des tarifs fluctuants. Il vous faudra jongler entre la vente immédiate et le stockage en silos pour maximiser vos profits, en tenant compte des variations de prix.



Avec des améliorations technologiques et des innovations disponibles, le jeu vous met également au défit de gérer les obstacles géologiques et d'exploiter astucieusement le marché.



L'autre pan consiste à prendre le contrôle de la ville, participer à des enchères pour des parts de la mairie et lutter pour la victoire. Le monde du jeu, généré aléatoirement, offre un défi sans fin et une compétition avec d'autres joueurs pour le titre de baron du pétrole ultime.



Pour ne rien gâcher, le DLC "The Heat Is On" est inclus, lui qui ajoute une nouvelle campagne pleine de défis, de dangers souterrains liés au magma, et des opportunités de collecter et vendre des artefacts ou de jouer votre fortune au saloon.



Disponible pour tous les abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPad et

Télécharger le jeu Turmoil+ sur Apple Arcade

Télécharger le jeu gratuit Turmoil sur App Store