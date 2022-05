Mini Motorways accueille la mise à jour "Lumières Nocturnes" sur Apple Arcade

Mini Motorways est l'un des jeux les plus sympathiques sur Apple Arcade grâce à un concept qui plaît à toute la famille. Depuis sa sortie, le titre de Dinosaur Polo Club a été mis à jour régulièrement pour le plus grand plaisir des joueurs. Le spin-off de Mini Metro qui vous fait planifier des réseaux routiers complets avec des visuels élégants a reçu une autre grosse évolution aujourd'hui pour coïncider avec son lancement sur Nintendo Switch. Si vous avez manqué l'Indie World Showcase d'hier soir, Mini Motorways est arrivé sur Switch pour 14,99 $.

Mini Motorways version 1.7

Les versions Apple Arcade et Steam ont reçu une grosse mise à jour pour coïncider avec l'ajout de nouvelles cartes et fonctionnalités. Les points forts, à l'exception des deux nouvelles cartes, comprennent la prise en charge des phares pour le mode nuit et la sauvegarde croisée de Steam à Switch. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est apparemment pas disponible sur Apple Arcade. Les deux nouvelles cartes sont Varsovie en Pologne et Chiang Mai en Chine.



Regardez la bande-annonce de Mini Motorways Switch ci-dessous :

Pour la carte de Varsovie dans Mini Motorways, vous naviguez sur la rivière Vistule tandis que Chiang Mai vous fait naviguer sur les douves de la vieille ville. La mise à jour comporte également quelques améliorations de performances pour le menu.

Envie d'affronter des villes à toute heure de la journée et de la nuit ? Nous vous apportons la mise à jour des Lumières Nocturnes!

Explorez deux cartes palpitantes et de toutes nouvelles fonctionnalités très demandées.



Cette mise à jour de Mini Motorways comprend :

Pour ceux qui aiment planifier leurs villes aux heures crépusculaires, le mode nuit de Mini Motorways offre désormais aux habitants de banlieue une fonctionnalité très demandée : des phares !

Deux nouvelles cartes ! Explorez Varsovie en trouvant des moyens uniques de naviguer sur sa sinueuse Vistule et sa géographie historique. Ensuite, traversez pays et continents jusqu'à la ville emblématique de Chiang Mai, où vous pourrez tester vos compétences en naviguant dans les douves de la vieille ville.

Synchronisation Steam Cloud ! Cela signifie que vous pourrez reprendre et continuer à jouer à Mini Motorways sur Nintendo Switch, là où vous vous étiez arrêté sur Steam.

Diverses améliorations de performance des menus.

Diverses corrections de bugs, y compris amélioration des classements.



Vous pouvez télécharger Mini Motorways sur Apple Arcade, Steam, et Nintendo Switch donc.

