La mise à jour 1.5 de "Stardew Valley" est enfin disponible sur iOS et Android

Très attendue, l'importante mise à jour 1.5 de Stardew Valley a été lancée sur iOS et Android ce week-end, rapidement secondée par une version corrective. La mise à jour 1.5 était censée sortir avant la fin de l'année 2022, mais a été manifestement légèrement repoussée. Stardew Valley 1.5 apporte une tonne de nouveaux contenus, voyons ce qui attend les joueurs.

Stardew Valley 1.5 est disponible

Les développeurs nous proposent un nouveau contenu de fin de partie, des fonctionnalités de qualité de vie, la possibilité de déplacer les lits, une nouvelle ferme de plage, des options de jeu avancées, et bien plus encore. Voici la liste complète des nouveautés, sans les nombreuses corrections.

Nouvelle zone mondiale

1.5 ajoute toute une nouvelle région du monde, Ginger Island (qui fait partie des îles Fern) :

Ajout de nouveaux lieux, dialogues, événements, mini-jeux, puzzles et une ligne de quête impliquant plusieurs PNJ.

Ajouté Leo, un nouveau PNJ avec sa propre histoire, intrigue, événements, etc.

Ajout de nouveaux PNJ secondaires : Birdie, Gourmand Frog et Professor Snail.

Ajout d'un donjon volcanique qui change chaque fois que vous le visitez, similaire aux mines.

Ajout de défis Qi qui débloquent des objets rares ou uniques.

Ajout d'une ferme insulaire et d'une zone de ferme insaisables, où vous pouvez planter des cultures en toute saison, mais vous ne pouvez pas construire de bâtiments.

Ajout d'un centre de villégiature déverrouillable que vous pouvez ouvrir pour permettre aux villageois de visiter les îles, y compris de nouvelles tenues et horaires de plage.

Ajout de pages cachées du journal d'un marin perdu pour découvrir son histoire et en apprendre davantage sur les îles.

Ajout de noix d'or cachées dans toutes les îles, qui peuvent être utilisées pour débloquer de nouvelles zones et de nouveaux contenus.

Ajout de Golden Coconuts, que Clint peut ouvrir pour trouver des objets rares de l'île.

Ajout d'oiseaux gemmes qui apparaissent dans une zone insulaire aléatoire lorsqu'il pleut, et des gemmes laissent tomber lorsqu'elles sont approchées.

Ajout de secrets et d'énigmes à découvrir autour de l'île.

Ajout de nouveaux ennemis : Dwarvish Sentry ; Faux Capuchon Magma ; Tête Chaude ; Lurk de lave ; Magma Sprite ; Magma Sparker ; Magma Duggy; Spiker ; Bug de bâton ; Slime de tigre.

Ajout de nouvelles créatures cosmétiques : crabes, singes caldeira, perroquets aériens, marsupiaux et papillons tropicaux.

Ajout d'un nouveau bâtiment Island Obelisk.

Nouvelles fonctionnalités de la ferme

Ajout d'une nouvelle disposition de ferme de plage.

Ajout de l'autruche en tant qu'animal de ferme.

Les commodes immobiles trouvées dans les cabines des Agrimains ont été enlevées.

Ajout de rénovations de la maison, qui vous permettent d'agrandir et d'ajuster davantage la ferme après sa mise à niveau complète.

Les lits sont maintenant des meubles normaux que vous pouvez ramasser, vous déplacer et remplacer. Vous pouvez même avoir une maison sans lit, mais votre conjoint pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Une fois déverrouillée, la serre peut maintenant être déplacée à la boutique de Robin.

Le bac d'expédition par défaut peut maintenant être déplacé ou démoli à la boutique de Robin.

Ajout d'options de jeu avancées, qui peuvent être utilisées pour personnaliser un nouveau jeu : Définir la valeur de la graine utilisée dans la randomisation ; Choisissez les forfaits de centres communautaires par défaut par rapport aux forfaits de centres communautaires aléatoires ; Choisissez les coffres de mine par défaut par rapport aux coffres aléatoires ; Peut faire des graines de chou rouge garanties pour se vendre au moins une fois dans le chariot de voyage la première année, il est donc toujours possible de terminer le centre communautaire la première année. Peut accéder aux marges de profit et aux options liées à la cabine qui étaient auparavant inaccessibles lors de la création d'une ferme solo. Peut basculer les monstres en spasme

Vous pouvez maintenant appliquer des peintures cosmétiques à la ferme et aux bâtiments.

Les canards peuvent maintenant nager dans l'eau, et certains animaux de la coopérative suivront maintenant les adultes.

Les slimes boivent maintenant des auges de boue dans un ordre aléatoire.

Autres nouveaux contenus et fonctionnalités

Ajout de la forge de nain et de l'enchantement des armes.

Ajout de la possibilité de combiner deux anneaux en un seul.

Ajout d'ordres spéciaux, quêtes de fin de partie plus dynamiques qui vous permettent d'aider les villageois avec leurs projets personnels grâce à un tableau de commandes spéciales en ville. Il peut s'agir d'objectifs et de récompenses plus variés, de changements mondiaux temporaires, de changements permanents (par exemple, le nouvel inventaire des magasins) et des événements post-achèvement.

Ajout d'une deuxième mise à niveau communautaire à la boutique de Robin.

Ajout d'une version plus difficile des mines et des grottes de crânes. Ceux-ci peuvent être consultés en fin de partie et peuvent éventuellement être activés de manière permanente à l'aide du Shrine of Challenge : Les nouveaux monstres suivants apparaissent dans les mines les plus difficiles : Shadow Sniper ; Mage de squelette ; Araignée (jupes, souvent trouvées près de toiles qui peuvent piéger les joueurs et les sprites de poussière) ; Ghost putride (cause une débuffée de nauséeux) ; Calmar bleu ; Serpent royal ; Pile de bave.

Ajout d'une nouvelle chaîne de télévision de pêche (non disponible tant que certaines conditions ne sont pas remplies).

Ajout de nouvelles cultures et de nouveaux arbres : Arbre en acajou (gouttes de bois dur) ; Graines de fibres ; Gingembre (fourrage) ; Banane ; Mangue ; Ananas ; Racine de Taro (pirécolte de paddy) ; Nouvelle variante de palmiers ; Qi Fruit (disponible pendant la quête spéciale Qi).

Changements du festival : Ajout de dialogues de l'année 2 pour le festival de l'œuf. Ajout de boutiques aux gelées Dance of the Moonlight, à la fête de l'étoile d'hiver, au festival de la glace et au Luau. Ajout de nouveaux articles dans diverses boutiques de festivals.

Vous pouvez maintenant changer votre nom et votre sexe dans le sanctuaire du sous-sol du sorcier.

Vous avez maintenant une note de perfection qui suit le pourcentage de contenu de jeu que vous avez terminé. Atteindre l'achèvement complet vous permet d'acheter des poulets d'or, d'ajouter un événement de sorcière d'or aléatoire, de débloquer l'accès à The Summit avec un nouvel événement, d'ajouter de nouvelles créatures d'oiseaux et de débloquer divers objets.

Vous pouvez maintenant personnaliser davantage les gicleurs avec des accessoires : Enrichisseur applique automatiquement de l'engrais chargé tout en plantant des graines à proximité ; La buse de pression augmente la plage d'arrosage.

Ajout de nouveaux articles et machines réalisables : Bone Mill transforme les articles osseux en engrais ; La cafetière infuse une tasse fraîche tous les matins ; Le kit de cuisson vous permet de cuisiner en voyage ; Dark Sign affiche un élément sans le consommer ; Le déconstructeur détruit les objets artisanaux, mais sauve leurs matériaux les plus précieux ; Farm Computer analyse la ferme et affiche des informations utiles ; Le broyeur de géodes consomme du charbon pour briser les géodes ouvertes. Heavy Tapper fonctionne deux fois plus vite qu'un tapper normal ; La trémie charge automatiquement les éléments placés à l'intérieur dans la machine devant elle ; Les coffres de Junimo sont liés à une réserve partagée mondiale ; Les mini-obélisques vous permettent de vous déformer entre deux obélisques lorsqu'ils sont placés à la ferme ; Le mini-conbin d'expédition est un bac d'expédition plus petit qui peut être placé à l'extérieur de la ferme ; L'incubateur d'autruches lorsqu'il est placé dans une grange, éclose les œufs d'autruche en bébés autruches ; Le panneau solaire génère lentement des batteries lorsqu'il est laissé au soleil ; La statue de la vraie perfection produit chaque jour un éclat prismatique ; La poitrine en pierre est une variante de la poitrine fabriquée avec de la pierre au lieu du bois ; Les magasins d'appels téléphoniques pour vérifier les heures d'ouverture et l'inventaire, et recevoir occasionnellement des appels téléphoniques aléatoires (aucun effet sur le gameplay) ; Warp Totem : l'île se déforme vers les îles Fern.



Ajout de nouveaux produits alimentaires : Steak d'insectes ; Pouding à la banane ; Gingembre ; Bière au gingembre ; Bière au gingembre ; Riz Collant À La Mangue ; Piña Colada ; Poi ; Racine de Taro ; Curry tropical ; Ravioli à l'encre de calmar (empêche temporairement les debuffs).

Ajouter de nouveaux engrais : L'engrais de luxe augmente les risques de cultures de meilleure qualité ; Le sol de rétention de luxe maintient toujours le sol arrosé pendant la nuit ; Hyper Speed-Gro augmente le taux de croissance d'au moins 33 %.

Ajout de nouveaux éléments : Fragment d'os ; Crâne fossilisé, colonne vertébrale, queue, jambes et côtes et crâne de serpent, vertèbres de serpent ; Fragment de cendre ; Dent de dragon ; Œuf de bave de tigre ; Fairy Dust peut être utilisé sur une machine pour qu'elle termine le traitement ; Noyer doré ; Casquette Magma ; Monster Musk provoque l'apparition de plus de monstres ; Chauve-souris momifiée et grenouille momifiée ; Œuf d'autruche ; Qi Gem ; L'assaisonnement Qi augmente la qualité des recettes cuites ; Minerai radioactif et barre radioactive ; Taro Tuber ; La flûte à cheval convoque votre cheval lorsqu'il est dehors ; Graines de champignons. Auto-Petter... un objet de route Joja en fin de partie, mais aussi très rarement disponible par d'autres moyens

Ajout d'un nouveau matériel de pêche : Curiosity Lure augmente les chances d'attraper des poissons rares ; La qualité Bobber augmente la qualité du poisson ; Magic Bait attrape du poisson de n'importe quelle saison/heure/météo pour un endroit donné.

Ajout de nouveaux éléments de quête : Télécommande TV avancée ; Éclat Arctique ; Ectoplasme ; Sel de tomate gastronomique ; La liste de stock manquante de Pierre ; Médaillon du pirate ; Gelée prismatique ; Rose de la vallée de la rosée ; Mémoire De Guerre ; Vers en train de se pas.

Ajout de nouvelles bagues : Glowstone Ring fournit à la fois de la lumière et un rayon de collecte d'articles accru ; Hot Java Ring augmente vos chances de trouver des boissons au café lorsque vous tuez des monstres ; La bande d'immunité réduit de 40 % le risque de débuffs de statut ; Phoenix Ring restaure une certaine santé après avoir été assommé une fois par jour. L'anneau de protection vous garde invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts ; Soul Sapper Ring restaure un peu d'énergie après avoir tué un monstre ; Thorns Ring endommage les ennemis lorsqu'ils vous attaquent.

Ajout de nouveaux chapeaux : ??? ; Chapeau de cow-boy foncé ; Chapeau de pirate de luxe ; Chapeau de fourrière ; Lunettes de protection ; Casque doré ; Le Chapeau De M. Qi ; Arc rose ; Masque Qi (secret) ; Lunettes Radioactives ; Casque étoile ; Lunettes de soleil ; Chapeau Swashbuckler ; Chapeau de tigre ; Casque de guerrier.

Ajout de nouveaux vêtements : Chemise à la banane ; Salopette au gingembre ; Chemise rose vif ; Chemise Magenta ; Chemise Tropical Sunrise ; Costume jaune.

Ajout de nouvelles chaussures : Chaussures de clown de clavé ; Bottes de sirène ; Bottes Dragonscale ; Chaussures en cristal ;

Ajout de nouvelles armes : Épée naine, marteau nain et poignard nain ; Dragontooth Cutlass, Dragontooth Club et Dragontooth Shiv ; Infinity Blade, Infinity Dagger et Infinity Gavel ; Aiguille d'iridium ; Lame ossifiée ; certains articles auparavant inaccessibles ont également été rendus accessibles.

Ajout de nouveaux poissons : Stingray ; Poisson- Lion ; Discus bleu ; Poisson légendaire : Poisson des Glaciers Jr. ; Légende II ; Mme Angler ; Carpe radioactive ; Fils de Crimsonfish.

Ajout de nouveaux meubles : 35 peintures (beaucoup ne se trouvent que dans les magasins de festivals ou en pêchant certains endroits) ; 14 variantes de lit ; dix tapis : Tapis Blossom ; Tapis Funky ; Tapis glacé ; Grand tapis de chalet ; Grand tapis vert ; Grand tapis rouge ; Tapis vert clair ; Tapis moderne ; Tapis océanique ; Tapis du Vieux Monde ; huit tapis « séparateurs de plancher » qui peuvent être placés entre les pièces pour joindre visuellement différents types de sols ; cinq aquariums dans lequel vous pouvez mettre du poisson ; Poubelle décorative ; Statue Gourmande ; Iridium Krobus ; Grand canapé marron ; Torche de plaine et torche de souche ; Figurine d'écureuil ; Chaise tropicale.

Ajout d'un nouveau type de mobilier « conce » avec sept options.

Ajout d'un nouveau revêtement de sol : Plancher de planche rustique ; Plancher de passerelle en pierre.

Ajout de nouveaux debuffs d'ennemis : L'obscurité (éclairage des obscurités, ce qui rend la plus difficile à voir dans les grottes) ; Nausée (vous empêcher de manger quoi que ce soit) ; Faiblesse (-20 Attaque).

Ajout de 15 nouvelles coiffures.

Ajout du courrier de Krobus avec sa propre papeterie.

Ajout de nouvelles décorations et de modifications à de nombreuses cartes.

Ajout d'un nouvel œuf de Pâques sur l'écran de titre.

Ajout d'un œuf de Pâques lorsque vous changez votre nom au Shrine of Illusions pour inclure des codes de spawn d'articles.

Emily rend maintenant visite à Sandy le jour de son anniversaire.

Changements de qualité de vie

Ajout d'une boîte de trouvant dans la maison du maire Lewis. Cela peut être utilisé pour récupérer des objets donnés à des commandes spéciales échouées, des objets et des outils de quête perdus, des objets de joueurs hors ligne, des chapeaux d'enfants qui ont été transformés en colombes et des objets laissés derrière dans l'affichage grange Stardew Valley Fair.

Vous pouvez maintenant vous asseoir sur des chaises (à la fois des meubles placés et des chaises qui font partie de la carte).

Vous pouvez maintenant placer la plupart des meubles à l'extérieur.

Vous pouvez maintenant parler aux gens en étant monté sur un cheval.

Vous pouvez maintenant faire don d'articles de qualités différentes pour le même ingrédient du paquet communautaire.

Vous ne pouvez plus planter des arbres fruitiers sur des carreaux sur lesquels ils ne pourront pas pousser.

Amélioration des menus de jeu et du HUD : L'onglet social indique maintenant si vous avez parlé à un PNJ aujourd'hui. L'onglet cuisson affiche maintenant la recette d'un élément lorsque vous passez le pointeur de dessus. L'onglet de cuisson s'estompe maintenant les icônes pour les recettes que vous connaissez mais que vous n'avez pas encore faites. Les info-bulles de cuisson/artisanat montrent maintenant le nombre produit. Le bouton d'organisation du menu d'inventaire combine désormais des piles d'articles partielles. Le menu d'inventaire d'un coffre affiche maintenant le bouton Centre communautaire. L'écran d'expédition affiche maintenant le prix unitaire des articles expédiés au lieu d'afficher la quantité expédiée deux fois. Le journal des quêtes affiche maintenant une flèche le matin lorsque vous avez des quêtes terminées en attente. Les icônes Buff pulsent maintenant subtilement lorsqu'elles sont sur le point d'expirer. Ajout d'une notification lorsque vous entrez dans un bâtiment agricole si un incubateur est prêt mais que le bâtiment est à sa capacité maximale. L'indicateur "infestation" dans les mines est maintenant dessiné à côté du numéro de plancher, plutôt que de le remplacer.

Menus de la boutique améliorés : Vous pouvez maintenant appuyer sur ESC ou le contrôleur B pour déplacer l'article retenu vers votre inventaire (ou le déposer si vous n'avez plus de salle d'inventaire). Lors de la tenue d'un achat, l'inventaire met maintenant en évidence les articles avec lesquels vous pouvez l'empiler.

Arroseurs améliorés : Les arroseurs peuvent maintenant arroser les auges Slime Hutch. Les hoées n'enlèvent plus les gicleurs.

Voyage amélioré du roi des Prairies : Les progrès peuvent maintenant être enregistrés et repris, de sorte qu'ils peuvent être terminés en plusieurs sessions. Vous rejouez maintenant également la difficulté originale même si vous l'avez déjà terminée. (Précédemment, il augmenterait automatiquement la difficulté, qui est maintenant un mode Nouveau jeu+.)

Options de jeu améliorées : ajout d'une option pour choisir entre plusieurs sons de carillon de morsure de poisson ; ajout d'une option pour couper le son des animaux de ferme et des animaux de compagnie ; vous pouvez maintenant mettre à l'échelle l'interface utilisateur indépendamment du zoom de la vue ; zoom maximal augmenté de 120 % à 200 %.

Amélioration de divers éléments : Le juke-box a maintenant un réglage « aléatoire ». En enlevant un crystalarium qui n'est pas prêt pour la récolte, la gemme qui y a été placée laisser tomber. Vous pouvez maintenant pousser les coffres contenant des objets en maintenant le bouton d'interaction enfoncé sans outil équipé (de la même manière que vous pouviez auparavant retirer les coffres vides sans utiliser d'outil).

Tri amélioré des stocks : ne change plus l'ordre des outils ; trie maintenant par qualité aussi ; trie maintenant les noms par ordre alphabétique au lieu de l'ordre alphabétique inverse.

Amélioration des interactions avec les dons dans les musées : Cliquer sur un élément en attrape maintenant un au lieu de toute la pile. En appuyant en arrière lors du placement d'un article, il revient maintenant à l'inventaire au lieu de fermer l'ensemble de l'interface utilisateur. Autres améliorations mineures.



Changements de solde

Changements de combat : L'immunité réduit maintenant le risque de débuffs de statut. Changement des temps de recharge des mouvements spéciaux sur les poignards (6→3 secondes) et les clubs (4→6 secondes). L'attaque spéciale du poignard épingle maintenant la cible en place jusqu'au dernier coup de poignard (qui les renverse ensuite), de sorte que les coups de poignard sont moins susceptibles de manquer. Réduction du bonus de dégâts de la profession desperado de 3x à 2x. Légèrement améliorée, la chance de coup critique du poignard.

Changements d'artisanat : Modification de la recette de Skull Brazier (était 10 bois dur + essence solaire + charbon ; maintenant 10 fragments d'os). La réparation d'une clôture restaure maintenant la pleine santé de la clôture, au lieu de la moitié de la santé d'une nouvelle clôture.

Changements agricoles : A réduit le coût des canards (2000→600g). Doublement de la valeur des plumes de canard. Légèrement augmenté le taux d'apparition des plumes de canard.

Changements de pêche : Le tacle de canne à pêche ne perd plus d'endurance lors de l'attrape de la ferraille. Attraper un objet non poisson ne déclenche plus le mini-jeu. Atteindre un niveau de pêche effectif de 15+ augmente maintenant la plage de coulée de la canne d'une tuile.

Changements miniers : Les nœuds gemmes fournissent maintenant des XP miniers et peuvent déposer des diamants. Les gouttes de nœuds gemmes ne sont plus limitées par le niveau de la mine.

Modifications de la chute d'article : Les souches et les bûches creuses ont maintenant 10 % de chances de laisser tomber des graines d'acajou. Tout monstre dans les bois secrets a maintenant 10 % de chance de laisser tomber des graines d'acajou. Les squelettes ont maintenant 4 % de chances de laisser tomber une épée d'os. Les Golems de la nature sauvage laissent maintenant tomber des pousses de riz plus souvent. Certains monstres Skull Cavern ont maintenant une petite chance de laisser tomber des graines de chou rouge. Les baves blanc pur laissent maintenant tomber des diamants et du quartz raffiné. Certains conteneurs laissent maintenant tomber de meilleurs articles après avoir atteint le fond des mines au moins une fois. Différentes chutes se déverrouillent maintenant sur les niveaux de mine 60/80/100 et le premier niveau de la caverne du crâne. Réduction des risques de chute de la tige de plomb sur les niveaux de mine 60 à 79 (ou niveau Skull Cavern 40+ avant la correction précédente), et possibilité accrue pour Shadow Dagger et Wood Mallet. Les barils de bois de mine peuvent maintenant laisser tomber le sol de soutènement de base au lieu de la sève. Les barils de gel des mines peuvent maintenant laisser tomber du sol de rétention de qualité au lieu de la sève. Réduction du risque que des barils de gel laissent tomber de l'Aquamarine, de la Géode congelée, du bois franc, du Jade ou de l'équipement de 35 % à 26 %.

Changements de magasin : Pierre vendra maintenant ses articles saisonniers toute l'année une fois que vous aurez terminé une certaine nouvelle quête. Ajout de deux autres articles à la boutique de jetons étoiles Stardew Valley Fair. Prix réduit de l'établi (3000→2000g). Les noix de coco peuvent être achetées chez Sandy lundi. Ceci est maintenant limité à dix par jour.

Changements de machine : Le temps de traitement de certaines machines était auparavant affecté par l'heure de la journée. Ceux-ci ont été normalisés afin qu'ils soient toujours prêts au début de la matinée : Bee House (tous les 4 jours), Mushroom Box (2 jours), Strange Capsule (3 jours), Tapper (dépend de l'entrée) et Worm Bin (tous les matins).

Doubler les récompenses de jetons d'étoiles pour la fronde et les mini-jeux de pêche à la foire de Stardew Valley.

L'engrais dans la serre ne disparaît plus en cas en cas de changement de saison.

Les événements nocturnes aléatoires Stone Owl et Strange Capsule sont maintenant beaucoup moins rares.

Changements multijoueurs

Ajout du mode multijoueur local à écran partagé.

L'écran de jointure co-op se souvient maintenant de la dernière adresse IP que vous avez saisie.

Les fermes peuvent maintenant déplacer des bâtiments à travers le menu de Robin. L'hôte peut configurer comment cela fonctionne (désactivé, activé ou uniquement pour la cabine d'un joueur).

L'utilisation du sceptre de retour ramène maintenant les ouvriers agricoles à la porte d'entrée de leur cabine au lieu de la ferme de l'hôte.

Ajout de divers nouveaux messages de chat lorsqu'un joueur fait quelque chose.

Lorsque vous regardez un événement partagé en multijoueur (comme l'événement du centre communautaire ou l'introduction de Morris), vous n'êtes plus déformé de force vers le lieu de l'événement.

Lorsque le joueur hôte voit l'événement de l'année 3, le thème du grand-père est maintenant ajouté aux juke-boxes de tous les joueurs, même s'ils n'étaient pas dans le jeu à l'époque.

Changements d'interaction

Commandes de fronde remaniées : elle vise maintenant la position du curseur et est déclenchée en maintenant en maintenant et en relâchant le bouton de feu de la souris/du manette de jeu. Le mode précédent (où vous maintenez le bouton enfoncé et tirez sur le curseur pour viser) peut être réactivé dans le menu des options si vous le souhaitez.

Pour simplifier les actions en vrac comme la récolte, maintenir un bouton enfoncé pendant le déplacement ne répétera plus les attaques spéciales des armes, ouvrira/fermer les portes de grange/coop, ni interagir avec les rochers, les coffres, les meubles, les bûches creuses, les météorites, les bacs d'expédition ou les épouvantails

Les bacs d'expédition construits ont maintenant une boîte de frappe click-to-ship qui correspond mieux à la boîte à succès de la poubelle d'expédition d'origine basée sur la carte.

Le revêtement de sol peut maintenant être appliqué en cliquant sur la tuile sur laquelle se tient l'agriculteur. Auparavant, le revêtement de sol devait être appliqué sur une tuile à côté de l'agriculteur.

L'achat de recettes avec un inventaire complet n'affiche plus de message indiquant que l'inventaire est plein.

Cliquer sur une tuile vide juste au-dessus d'un élément interactif (comme une machine ou un coffre) active maintenant l'élément, comme en cliquant en dessous dans les versions précédentes.

Les arbres coupés d'en haut ou en bas prendront désormais en considération la position horizontale du joueur lorsqu'il tombe vers la gauche ou la droite.

Cliquer près du coin inférieur gauche de l'écran n'affiche plus la boîte de discussion.

Vous ne pouvez plus ouvrir le journal de quêtes en appuyant sur le bouton Journal à l'écran si vous faites actuellement quelque chose.

Vous pouvez maintenant utiliser la touche « Y » pour répondre aux boîtes de dialogue aux trous et aux échelles de sortie dans les mines.

Améliorations du contrôleur : Lors de l'achat/duquérage de jetons au Stardew Valley Festival avec un contrôleur, maintenir le bouton de sélection des numéros enfoncés fait maintenant augmenter le montant plus rapidement. Les événements peuvent maintenant être ignorés sur le contrôleur même si une boîte de dialogue est à l'écran. Appuyer sur B sur un contrôleur sur une page de quête spécifique revient maintenant à la liste des quêtes au lieu de fermer le menu. Appuyer sur B sur un contrôleur pendant qu'un élément est maintenu dans le menu d'artisanat s'accroche maintenant à la poubelle (semblable à l'écran d'inventaire).



Autres changements

Les noms de sauvegarde sont maintenant basés sur le nom de la ferme au lieu du nom du joueur. (Les sauvegardes créées à l'origine avant 1.5 continueront à utiliser le nom du joueur.)

Penny et le nain ressemblent maintenant à des artefacts.

Amélioration des sprites de sommeil des dinosaures.

Les personnages vous font maintenant face lorsque vous leur parlez plutôt que lorsque la boîte de dialogue se ferme (en solo).

Le dernier jour d'une quête suivie, la minuterie dit maintenant "dernier jour" au lieu de "1 jour" pour plus de clarté.

Ajout de nombreux changements pour les moddeurs.

Ajustements cosmétiques à divers sprites.

Si une première version corrective a été rapidement publiée, une seconde mise à jour est déjà programmée pour corriger d'autres problèmes.

Voici les correctifs apportés hier :

Correction d'un crash impliquant des enfants

Les inventaires automatiques de grappins fonctionnent désormais correctement.

Correction de la barre d'outils qui reste bloquée lors de l'utilisation du rembourrage de la barre d'outils.

Correction du fait que les Junimos ne déposent pas leurs récoltes dans la hutte.

Les boutons virtuels ne s'affichent plus pendant l'intro.

Il est maintenant plus facile de descendre de cheval.

La recherche de nourriture à cheval est maintenant réactivée.

Correction d'un problème où vous pouviez rester bloqué en dehors de la carte si vous descendiez de cheval.

Correction de l'impossibilité de taper les géodes sur l'enclume de Clint.

Augmentation de la taille du texte coréen

Ajout de la langue chinoise dans le jeu

La mise à jour 1.6 et Haunted Chocolatier annoncés

Le créateur Eric Barone précise également qu'il s'agit d'une réécriture importante pour le jeu sur mobile et que cela devrait permettre des mises à jour plus rapides comme pour la version 1.6. Eric Barone travaille d'ailleurs en parallèle sur Haunted Chocolatier, un tout nouveau jeu à venir sur Steam Deck en attendant qu'il arrive sur mobile.

C'est quoi Stardew Valley ?

Stardew Valley du studio ConcernedApe est l'un des meilleurs jeux, et sa version mobile, bien que toujours légèrement en retard par rapport à la version PC, est excellente. Stardew Valley offre des contrôles tactiles parfaits, et a un support complet de la manette. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de simulation de vie et d'agriculture relaxant mais exigeant, Stardew Valley est le meilleur du genre "Harvest Moon" depuis 2018.

Outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations humaines, de l'exploration, de la pêche, etc.



À chaque fois, le joueur se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux. Relisez notre test de Stardew Valley.

Télécharger Stardew Valley à 5,99 €