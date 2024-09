Tous les détails sur la mise à jour 1.6 de Stardew Valley

Dans quelques heures, les joueurs (PC) pourront découvrir la tant attendue mise à jour 1.6 de Stardew Valley, ce RPG agricole dont le succès ne fait qu'enfler depuis 2018. Pour titiller les fans, le créateur du jeu, Eric Barone (ConcernedApe), a publié les nouveautés une ligne à la fois sur Twitter ces derniers jours. Nous avons enfin une grande partie des notes de version de ce jeu vendu à plus de 30 millions d'exemplaires !

Stardew Valley passe à la version 1.6

Pour le moment, nous savons donc que Stardew Valley 1.6 va proposer des attaques de mêlée plus équitable et plus dévastatrice, une réduction du temps nécessaire pour pousser un animal de compagnie et passer à côté, une période de lune de miel de sept jours après le mariage qui empêche les époux de rester allongés sur le lit toute la journée parce qu'ils sont contrariés, la possibilité de boire de la mayonnaise, l'abattage d'un arbre fruitier donne maintenant un jeune arbre fruitier approprié et, surtout, un code couleur pour la gelée, les cornichons, le vin et les jus de fruits en fonction de l'ingrédient utilisé.



: voici la liste complète les nouveautés :

De nouveaux festivals et événements ont été ajoutés : Le festival du désert est un événement de trois jours qui se déroule au printemps et auquel on peut accéder après la réparation du bus. Deux mini-festivals de pêche : Trout Derby et SquidFest. Un nouvel "événement" environnemental en été.

Ajout d'un système de "maîtrise", accessible via une nouvelle zone, qui octroie de puissants avantages et objets...

Ajout d'un nouveau type de ferme : Meadowlands Farm. Les animaux adorent l'herbe bleue à mâcher. Vous commencez également avec un poulailler et 2 poules.

Ajout de nombreux nouveaux dialogues de PNJ. Cela inclut : des réactions personnalisées aux cadeaux ; des dialogues dynamiques qui réagissent aux choses qui se sont produites ; un dialogue personnalisé d'acceptation de la danse des fleurs ; la restauration de dialogues manquants (comme les dialogues d'Emily et de Shane sur la danse des fleurs lorsqu'ils sont mariés au joueur, le dialogue de Shane lorsqu'il parcourt le distributeur automatique du Saloon, Lewis félicitant les fermières après leur mariage, une réplique dans l'événement des 14 cœurs de Maru, trois dialogues de Sam liés à Kent, deux dialogues aléatoires lorsqu'un PNJ achète un objet que vous avez vendu à un magasin, deux bulles de discours de Marnie et Robin lorsque vous entrez dans le bâtiment de leur magasin, et un dialogue de diseuse de bonne aventure pour votre conjoint potentiel) ;

Vous pouvez désormais obtenir plusieurs familiers (après avoir obtenu le maximum de cœurs avec votre familier de départ).

Ajout d'une carte du monde pour l'île de Ginger, visible lors de la visite de l'île.

La carte du monde indique désormais votre position réelle dans le monde en temps réel (au lieu de vous montrer à un point fixe pour chaque lieu). En mode multijoueur, vous verrez également la position des autres joueurs en temps réel.

Les animaux qui vous aiment vous offriront parfois des cadeaux.

Les PNJ ont désormais des tenues d'hiver.

La carte et les dialogues des festivals changent tous les deux ans (sauf pour le marché de nuit et le festival du désert).

Ajout d'un perroquet Joja doré, que vous pouvez payer pour trouver toutes les noix d'or restantes sur l'île aux gingembres.

Ajout des renonciations à la perfection, une nouvelle façon pour les Joja de contourner les défis de perfection.

Ajout d'une machine à prix dans la maison de Lewis. Vous pouvez obtenir des tickets de prix en récompense des quêtes et commandes spéciales accomplies, ainsi qu'en cas de victoires répétées au festival de l'œuf et de la glace.

Un libraire vient maintenant en ville deux fois par saison.

Ajout de boîtes mystérieuses.

Ajout d'un grand arbre, avec une ligne de quête qui vous donne finalement de nouveaux voisins.

Ajout de quatre nouvelles cultures (carottes, courges d'été, brocolis et melons en poudre) qui ne peuvent pas être achetées au magasin, et de deux nouvelles cultures géantes.

Ajout de quatre nouvelles rénovations de maison : salle à manger, grenier, pièce d'angle agrandie et cagibi.

Ajout de nouveaux objets : Grand coffre, qui a presque le double de la taille d'un coffre normal. Il peut également être placé sur un coffre normal pour l'améliorer. Déshydrateur, qui transforme les fruits en fruits secs et les champignons en champignons secs. Mushroom Log, qui produit des champignons et interagit avec les arbres environnants. Bait Maker, qui peut produire des appâts spécifiques aux poissons. Four lourd, qui peut traiter plus de barres à la fois et produire des barres bonus. Fumoir à poisson, qui produit du poisson fumé, doublant ainsi la valeur du poisson. Vous en obtenez un par défaut lorsque vous démarrez une nouvelle ferme dans les Riverlands. Panneaux de texte, sur lesquels on peut écrire. Enclume, qui vous permet de relancer les bibelots. Mini-Forge, qui agit comme une forge naine. Statue des bénédictions, qui accorde une bénédiction aléatoire chaque jour. Statue du roi nain, qui vous permet de sélectionner l'un des deux buffs miniers de la journée. Kits de tentes, qui vous permettent de construire une tente dans laquelle vous pouvez dormir pendant une nuit. Les Totems du trésor, qui génèrent un anneau de points à creuser. Graines mystiques, qui font pousser un arbre unique qui peut être exploité. Le sirop mystique, un produit précieux à exploiter. Appât de luxe, qui fait mordre les poissons plus rapidement qu'un appât normal. Appât de défi, qui permet d'attraper jusqu'à 3 poissons à la fois, mais qui en perd 1 à chaque fois qu'un poisson quitte la barre du bobber. Le bac à vers de luxe, qui améliore le bac à vers normal pour produire des appâts de luxe. 19 livres de pouvoir uniques, qui confèrent des avantages spéciaux. Livres de compétences, qui confèrent de l'expérience dans une compétence. Livre d'étoiles, qui octroie de l'expérience dans toutes les compétences. La mousse, un nouveau type de ressource qui pousse sur les vieux arbres. Graines de fleurs mixtes. Sonar Bobber, qui montre le poisson sur votre ligne avant que vous ne l'attrapiez. Les raisins secs, qui ont un usage particulier. La gelée de mer, la gelée de rivière et la gelée de grotte, un nouvel objet que vous pouvez pêcher. 7 babioles, qui confèrent des pouvoirs liés au combat. Feux d'artifice rouges, violets et verts. Le thé Stardrop, qui constitue un excellent cadeau pour tout le monde. 25 nouveaux chapeaux. 280 nouveaux meubles. De nouveaux catalogues de meubles uniques, qui contiennent des ensembles de meubles à thème. 41 nouveaux styles de sols. 24 nouveaux styles de papier peint. Craquelins dorés pour animaux. Mannequins, qui peuvent être habillés. Portraits d'époux, qui peuvent être achetés après avoir atteint 14 cœurs. La poudre de papillon, qui permet d'éliminer les animaux de compagnie... Démarrage à l'herbe bleue. Soupe de mousse. Objets secrets.

Ajout du poisson gobie.

Ajout de nouveaux lots de remix.

Vous pouvez maintenant placer des chapeaux sur les chats et les chiens.

Vous pouvez maintenant améliorer la poêle en cuivre en acier, en or et en iridium.

Vous pouvez désormais enchanter les poêles avec Archéologue, Généreux, Pêcheur et Atteindre.

Ajout d'un onglet "Objets et pouvoirs spéciaux" pour remplacer le portefeuille. La zone du portefeuille propose désormais une sélection de marqueurs de progression.

Ajout d'un onglet "Animaux" qui affiche tous vos animaux.

Vous pouvez désormais construire des bols pour animaux dans la boutique de Robin, avec trois variantes.

La ferme et la gamelle peuvent maintenant être déplacées dans le menu de Robin.

L'ordinateur de la ferme peut maintenant être utilisé n'importe où pour voir un résumé de cet endroit, au lieu de seulement la ferme.

Le mini-juke-box peut désormais être utilisé à la ferme de l'île aux gingembres.

Ajout d'une nouvelle interaction avec votre cheval.

Ajout d'un nouveau tunnel latéral à la mine de la carrière.

L'aquarium du centre communautaire devient maintenant un véritable aquarium lorsque vous le terminez.

Ajout de plus de secrets et d'œufs de Pâques.

Ajout de deux nouvelles races de chats et de chiens.

Ajout de tortues de compagnie.

Ajout de 8 nouvelles réalisations.

Ajout de 4 nouvelles variantes de cabines.

Ajout de quelques options d'accessoires supplémentaires dans la création de personnage.

Ajout d'une nouvelle machine à bobber dans la boutique de Willy, avec 39 styles de bobber au choix. Les nouveaux styles se débloquent en attrapant de nouveaux types de poissons.

Ajout d'une apparition camée à l'événement des 14 cœurs de Maru.

Emily a une nouvelle quête quotidienne rare "socialiser" si vous avez terminé la quête d'introduction.

Vous pouvez désormais ajouter des ancres, des coffres au trésor et des perles aux aquariums.

Pierre vend désormais quelques objets aléatoires au stand de l'étoile d'hiver (à un prix plus élevé !).

Ajout d'un son de tintement lorsque vous courez avec les chaussures du clown de cendres.

Le lancer de bébé a maintenant une chance de critérium.

Ajout d'une statue de la caverne du crâne qui peut être utilisée pour basculer en mode difficile dans la caverne du crâne (après avoir terminé le défi de Qi).

Ajout de coffres supplémentaires aux niveaux 200 et 300 de la caverne du crâne.

Ajout d'une apparence unique pour les coffres des niveaux 100, 200 et 300 de la caverne du crâne.

Ajout d'une note aiguë (C5) au bloc de flûte.

Ajout d'un golem d'iridium à la ferme sauvage.

Notre avis sur Stardew Valley

Si vous ne voyez pas l'intérêt de tout cela, c'est que vous n'avez pas joué à Stardew Valley. Comme vu dans notre test, Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon où vous jouez les fermiers, pas que. En effet, le titre de ConcernedApe offre une profondeur assez incroyable, en particulier parce que l'artisanat, les sous-compétences multiples et le bétail font tous partie de l'équation. Mieux, vous pouvez (et devez) sortir de votre exploitation pour aller au village. Se faire des amis, explorer, pêcher et autres ne sont que quelques unes des possibilités.

En attendant la sortie officielle de la mise à jour majeure de Stardew Valley 1.6, d'abord sur PC, puis sur mobile et console, n'hésitez pas à acheter l'un des meilleurs jeux iOS de 2018 sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Stardew Valley à 5,99 €