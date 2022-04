La police australienne compte sur CarPlay pour améliorer la sécurité

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



La police australienne utilise désormais CarPlay d'Apple pour assurer la sécurité du public. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une intégration technologique plus large fournie par une autre entreprises américaine, Motorola et sa branche "Solutions". Comme Apple peut-elle aider les forces de l'ordre ?

Une première mondiale pour Apple

Dans un communiqué de presse, Motorola Solutions indique que la nouvelle intégration CarPlay est la première application mobile de sécurité publique au monde à fonctionner dans le système d'info-divertissement embarqué et relié à l'iPhone.



La nouvelle intégration avec l'application existante OneForce Core signifie que les officiers de police peuvent "gérer les flux de travail opérationnels clés à partir de leurs véhicules de police via CarPlay". Concrètement, tous les incidents seront affichés directement sur l'écran central avec la possibilité de réagir rapidement pour les agents en patrouille. Les conducteurs peuvent également faire usage du contrôle mains libres en n'utilisant rien d'autre que leur voix grâce à Siri.

Mahesh Saptharishi de Motorola Solutions, a déclaré :

Lorsque les professionnels de la sécurité publique ont besoin d'accéder à des informations vitales pour sauver des vies, l'accès doit être aussi intuitif et sans friction que possible. En tirant parti de nouvelles interactions avec des interfaces technologiques familières telles que CarPlay, nous éliminons la complexité des situations très stressantes auxquelles les intervenants sont confrontés et nous les aidons à rester concentrés sur leur mission. Nous sommes fiers d'introduire cette nouvelle fonctionnalité qui constitue un élément important de la stratégie de police numérique de la police de WA.

Apple CarPlay s'appuie sur un iPhone et projette une version personnalisée de son interface sur l'écran d'une voiture, que ce soit via un câble ou une connexion sans fil. Les applications doivent être conçues spécifiquement pour CarPlay, les applications de cartographie et les services de streaming musical étant généralement les plus populaires. Toutefois, la technologie permet également des solutions plus créatives, comme celle proposée par Motorola Solutions. Mais dans tous les cas, le processus de soumission et d'approbation est spécifique, la firme de Cupertino étant très stricte sur les services qui peuvent atterrir dans nos voitures dans un souci de sécurité routière.