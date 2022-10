Snapchat lance le centre parental pour veiller sur ses enfants

Snapchat lance aujourd'hui son Centre Parental, une nouvelle fonctionnalité intégrée à la plateforme qui permet aux parents de veiller à la sécurité de leurs adolescents sans pour autant compromettre leur vie privée. Avec 27 millions de visiteurs uniques mensuels, Snapchat est la première application des 15-49 ans en France d'après les chiffres Médiamétrie de juillet 2022). Ce qui en fait un outil communication central chez près de la moitié des français.

Voici le contrôle parental du fantôme jaune

Le "Centre Parental" est donc un contrôle parental taillé pour Snap. Il a été pensé en concertation avec des experts en sécurité et bien-être en ligne et des familles pour mieux comprendre les besoins des parents et des adolescents, sachant que chaque personne a une approche différente de l'éducation et de la vie privée.

Justine Atlan, Directrice générale de l'Association e-Enfance/3018, a déclaré :

La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité de contrôle parental par Snapchat va dans le sens d’une meilleure communication entre parents et ados pour les aider à mieux appréhender leurs interactions sociales en ligne.

Ce centre a pour objectif de favoriser la collaboration et la confiance entre parents et adolescents, en s'adaptant aux nouvelles pratiques de 2022. Concrètement, Il permet aux parents de veiller, avec l’accord de leurs adolescents, avec qui ces derniers sont amis sur Snapchat et leurs interactions sans pour autant s'immiscer dans leurs conversations privées. Les parents peuvent également signaler facilement et confidentiellement tout compte qui leur semble être inquiétant, directement aux équipes dédiées qui travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des usagers de la plateforme.

Un subtil équilibre entre autonomie et confidentialité pour les jeunes snapchatters. En complément, Snapchat fournit aux parents et aux adolescents de nouvelles ressources pour les aider à avoir des conversations constructives et ouvertes sur la sécurité en ligne.

Comment fonctionne le Centre Parental ?

Le "Centre Parental" est quelque peu caché pour le moment. Pour y accéder, vous devez utiliser la barre de recherche dans l’application en tapant simplement "famille", "sécurité" ou "parent". Les parents peuvent alors facilement envoyer une invitation à leurs adolescents qui devront accepter de leur donner accès à la liste de leurs amis et ainsi se connecter à plusieurs Snapchatters dans leur famille et passer facilement d'un compte à l'autre.



Dans les prochains mois, Snapchat prévoit d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires au "Centre Parental", notamment de nouveaux contrôles de contenu à destination des parents et la possibilité pour les adolescents d'avertir leurs parents lorsqu'ils nous signalent un compte ou un contenu.



Pensez-vous que cela sera suffisant pour éviter les dérives comme le harcèlement ?

