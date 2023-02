Apple lance "Communication Safety" en France et dans d'autres pays

Avec iOS 16, Apple propose aux parents de sécuriser les conversations écrites de leurs enfants via iMessage. À travers de l'intelligence artificielle, Apple est capable de bloquer un contenu de nudité qui pourrait être envoyé sur l'iPhone, l'iPad, le Mac ou l'Apple Watch d'un enfant. Cette fonctionnalité qui a vu le jour aux États-Unis se déploie aujourd'hui dans de nouveaux pays dont la France !

Communication Safety pour les enfants débarque en France

Les systèmes d'exploitation d'Apple ont cumulé avec le temps une multitude d'avancées pour permettre aux enfants d'avoir une navigation plus sûre et de ne pas se retrouver face à des contenus qu'ils ne devraient pas visualiser. Avec iOS 16, Apple propose aux parents d'activer une intelligence artificielle entraînée pour repérer les contenus pornographiques. Dès la détection dans l'app Messages, la bulle sera floutée et l'enfant sera confronté à cette question pour savoir s'il souhaite voir l'image : "Cette photo pourrait être sensible. Êtes-vous sûr de vouloir la voir ?".

Messages analyse les pièces jointes à l'image et détermine si une photo contient de la nudité, tout en maintenant le cryptage de bout en bout des messages. La fonction est conçue de manière à ce qu'aucune indication de détection de nudité ne quitte jamais l'appareil. Apple n'a pas accès aux messages et aucune notification n'est envoyée au parent ou à qui que ce soit d'autre.

À l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr aux États-Unis, Apple en profite pour ajouter la fonctionnalité Communication Safety à de nouveaux pays.

Apple a déclaré aujourd'hui dans un communiqué de presse qu'elle travaillait avec des experts dans différentes parties du monde afin de proposer cette fonctionnalité dans davantage d'endroits. Communication Safety est désormais disponible en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Elle a d'abord été lancée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Erik Neuenschwander, Director of User Privacy d’Apple a soutenu dans le communiqué de presse :

Apple s’efforce de proposer aux utilisateurs des technologies qui améliorent et enrichissent leur quotidien, tout en les aidant à garantir leur sécurité en ligne. Nous soutenons avec fierté le Safer Internet Day en Europe, et nous continuerons d’innover jour après jour pour offrir aux utilisateurs les moyens de protéger leur famille en ligne.

Apple explique collaborer également avec la Commission européenne et le réseau des centres pour un Internet plus sûr en Europe afin de partager des outils et de sensibiliser le public à la sécurité des enfants en ligne. Apple travaille avec un certain nombre de partenaires à but non lucratif pour aider à protéger les familles et les enfants. Ces partenaires sont Internet Sans Crainte en France, klicksafe en Allemagne, Webwise en Irlande et Childnet au Royaume-Uni.