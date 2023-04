La France est le pays européen qui possède le plus d’Apple Store

Petite statistique sympathique à découvrir en ce week-end de trois jours. Savez-vous combien il y a d'Apple Store ouverts dans chaque pays ? Voici le TOP 10 des pays dans lesquels il y a le plus de boutiques Apple.

TOP 10 des Apple Store

La question du jour pour terminer ce mois d'avril en beauté. Quel est le pays qui possède le plus d'Apple Store dans le monde ? La réponse immédiate et à juste titre sera les États-Unis, mais qu'en est-il de la suite du classement. Vous constaterez que la France est d'ailleurs bien classée.

Number of Apple stores :



🇺🇸US: 272

🇨🇳China: 46

🇬🇧UK: 39

🇨🇦Canada: 28

🇦🇺Australia: 22

🇫🇷France: 20

🇮🇹Italy: 17

🇩🇪Germany: 16

🇪🇸Spain: 11

🇯🇵Japan: 10

🇭🇰Hong Kong: 6

🇰🇷South Korea: 5

🇦🇪UAE: 4

🇨🇭Switzerland: 4

🇳🇱Netherlands: 3

🇸🇪Sweden: 3

🇹🇷Turkey: 3

🇸🇬Singapore: 3

🇧🇷Brazil: 2… — World of Statistics (@stats_feed) April 24, 2023

Si les États-Unis sont imbattables avec presque 300 Apple Store, la Chine fait figure de très bon élève avec ses 46 boutiques. Une donnée importante quand on sait que la Chine a son propre écosystème et ses propres smartphones et reste globalement fermée au monde technologique occidental.



Côté européen, la France se classe 6ᵉ du classement général et 1ᵉ du classement européen. En effet, aucun autre pays sur notre continent contient plus d'Apple Store que le nôtre. Le Royaume-Uni, 3ᵉ, est bien évidemment plus haut, mais ne fait officiellement plus partie de l'espace européen.

Les Apple Store en France

Liste des vingt Apple Store français :

Paris (3 magasins)

La Défense (IDF)

Marne-la-Vallée (IDF)

Rosny-sous-Bois (IDF)

Vélizy-Villacoublay (IDF)

Lieusaint (IDF)

Le Chesnay (IDF)

Nice

Marseille

Strasbourg

Aix-en-Provence

Dijon

Bordeaux

Lille

Montpellier

Lyon (2 magasins)

Saint Herblain

Vous saviez qu'il y en avait autant chez nous ? Où manque-t-il un Apple Store d'après vous ?