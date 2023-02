Inde : l'usine d'un partenaire d'Apple a été victime d'un incendie

Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues, mais l'impact financier est estimé à environ 12 milliards de dollars , selon Foxlink. Cette perte considérable pourrait avoir un impact sur les activités d'Apple qui dépendait énormément de cette usine en Inde pour la production de ses câbles. Le géant californien va probablement mettre la "pression" à ses autres fournisseurs pour remplacer la production absente de Foxlink le temps de trouver une solution.

Selon un rapport de Reuters , l'usine de Foxlink, située dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, a partiellement été dévastée le lundi 20 février 2023. Une partie du bâtiment s'est effondrée , détruisant environ 50% des machines de l'entreprise, une catastrophe qui a provoqué l'arrêt immédiat de la production. Foxlink est une filiale de Cheng Uei Precision Industry, l'usine concernée par l'incendie s'occupait de la fabrication des câbles pour les chargeurs d'iPhone, elle était en activité depuis 2020 et permettait de réapprovisionner Apple pour ses stocks dans le monde entier.

L'Inde a désormais un rôle majeur dans la fabrication des produits et accessoires Apple. Quand une usine vient à interrompre sa production, cela engendre sans surprise des difficultés d'approvisionnements pour Apple. Un récent rapport nous informe que l'un des principaux fabricants de câbles pour chargeur d'iPhone vient de tomber à cause d'un incendie spectaculaire.

