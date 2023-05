Apple arrête de signer iOS 16.4.1 pour empêcher le downgrade

Encore une fois, Apple ne perd pas de temps. Suite au lancement d'iOS 16.5 le 18 mai, Apple a cessé de signer iOS 16.4.1, la version précédente disponible pour ses clients. Maintenant qu'iOS 16.4.1 n'est plus signé, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus rétrograder vers cette version du logiciel, ni même restaurer.

Pourquoi Apple ne signe plus ce firmware

Il est courant pour Apple de cesser de signer les anciennes versions d'iOS après la publication d'une nouvelle version, dans le but d'inciter les clients à mettre à jour leur système d'exploitation. Ainsi, il n'est pas surprenant que iOS 16.4.1 ne soit plus signé.



Cette méthode est aussi utile pour boucher des failles de sécurité de manière rapide, ainsi que de compliquer le travail du jailbreak.

Les nouveautés d'iOS 16.4.1

Publié le 7 avril, iOS 16.4.1 était une mise à jour de correction de bogues mineurs qui est arrivée un peu moins de deux semaines après le lancement d'iOS 16.4, une mise à jour qui a introduit de nouveaux Emoji, des notifications Web Push sur Safari, l'isolation vocale pour les appels téléphoniques, et bien plus encore comme la nouvelle architecture HomeKit .



iOS 16.5, la version actuelle d'iOS disponible au public, a apporté d'importantes corrections de bugs et quelques ajouts de fonctionnalités, notamment un onglet dédié aux sports dans Apple News et un fond d'écran Pride pour les écrans de verrouillage de l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Apple teste également iOS 16.6 avec des développeurs et des bêta-testeurs publics.