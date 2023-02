Apple va relancer la nouvelle architecture HomeKit dans iOS 16.4

Dans sa prochaine mise à jour iOS 16.4, dont on attend toujours la bêta 1, Apple réintroduira l'architecture HomeKit remaniée qu'elle avait initialement retirée en décembre en raison de problèmes généralisés auprès des utilisateurs.

Le retour du nouveau HomeKit

Le code du projet CHIP sur Github (via MacRumors) indique qu'Apple est prêt à réintroduire l'architecture Maison remaniée qui a été publié avec la mise à jour iOS 16.2, puis retirée une semaine après le lancement en raison de bugs et de problèmes d'installation.

À l'époque, Apple a déclaré que le retrait était temporaire et que l'option de mise à niveau serait "bientôt de retour". Mais les récents "commits" sur le projet CHIP de la part d'Apple sont clairs : iOS 16.4 va relancer le déploiement.



Apple expliquait à l'époque que la mise à jour améliore la fiabilité et l'efficacité de la communication entre les accessoires domestiques intelligents et les appareils de la marque, et c'est quelque chose sur lequel Apple y travaille depuis l'annonce d'iOS 16 à la WWDC en juin 2022.



Lorsque l'architecture améliorée de Maison a été publiée pour la première fois, elle a entraîné la disparition de certains appareils HomeKit ou leur blocage avec un statut "configuration/mise à jour". Elle a également entraîné l'échec des invitations à partager avec d'autres personnes, et a interrompu l'enregistrement vidéo HomeKit Secure pour certains utilisateurs. En bref, une catastrophe !