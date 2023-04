Apple arrête de signer iOS 16.4, impossible de restaurer ou downgrade

Décidément, Apple ne perd pas de temps. Suite au lancement d'iOS 16.4.1 le 7 avril, la firme a cessé de signer iOS 16.4, la version précédemment disponible. iOS 16.4 n'étant plus signé, il n'est pas possible de rétrograder (downgrade) vers cette version après avoir installé la mise à jour iOS 16.4.1. Apple avait déjà bloqué iOS 16.3.1 le 8 avril dernier.

Pourquoi Apple ne signe plus ce firmware

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS après la sortie de nouvelles versions afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour, il n'est donc pas inhabituel que la mise à jour iOS 16.4 ne soit plus signée. C’est une méthode efficace pour avoir un taux d’adoption fort, comparé à Android, mais aussi de combler les failles de sécurité, ainsi que de contrer toujours un peu plus le jailbreak. Sur iOS 16, seuls les appareils anciens peuvent être jailbreakés, à cause d’un défaut matériel.

Les nouveautés de ​​​​​d´iOS 16.4

iOS 16.4 était une mise à jour importante qui ajoutait 21 nouveaux caractères emoji, des notifications Push Safari Web et des changements dans la méthode d'installation de la bêta. Elle a également réintroduit l'animation classique de rotation des pages de l'Apple Books, inclus une nouvelle architecture HomeKit et introduit de nouvelles fonctionnalités pour les Raccourcis.



De son côté, iOS 16.4.1 était une mise à jour mineure de correction de bogues. C’est la version actuelle d'iOS la plus à jour accessible au public. Apple teste également iOS 16.5 auprès des développeurs et des bêta-testeurs publics.