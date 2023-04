Apple ne signe plus iOS 16.3.1, downgrade et restauration impossibles

Suite à la publication d'iOS 16.4.1 hier, Apple n’a pas traîné et a immédiatement cessé de signer iOS 16.3.1, empêchant ainsi les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers cette version du logiciel.



Actuellement, seuls iOS 16.4, iOS 16.4.1 et la version bêta d'iOS 16.5 sont signés et peuvent donc être installés sur un iPhone ou un iPad.

Une habitude chez Apple

iOS 16.3.1 a été publié le 13 février dernier. Il s'agissait d'une mise à jour mineure contenant des corrections de bogues, des améliorations de la sécurité et des optimisations supplémentaires de la détection des accidents pour les modèles iPhone 14.

Apple cesse régulièrement de signer les anciens firmwares d'iOS au fil du temps afin d'éviter que les utilisateurs ne passent à une version logicielle obsolète. Cela permet de ne pas laisser des failles être exploitées trop longtemps par des hackers, mais ce n’est pas tout. Apple peut se targuer d’avoir un taux d’adoption largement supérieur à Android, et, par la même occasion, elle en profite pour compliquer la vie des utilisateurs du jailbreak. Seul palera1n est capable de jailbreaker iOS 16 actuellement, mais que sur des appareils relativement anciens.



La prochaine version a être coupée est forcément iOS 16.4, qui ne sera probablement plus signé dans le courant du mois, de sorte que les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent rétrograder vers cette version disposent d'un délai limité pour le faire.