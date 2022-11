Apple ne signe plus iOS 15.7, restauration et downgrade impossibles

Après la décision d'Apple, la semaine dernière, de ne plus signer iOS 16.0.3 après avoir lancé iOS 16.1 au grand public, le constructeur américain semble en avoir fait de même avec iOS 15.7 et iPadOS 15.7, qui ont été remplacés par la version 15.7.1 comprenant des corrections de bogues et des correctifs de sécurité pour l'iPhone et l'iPad. L’arrêt de la signature de ces firmwares signifie qu’il n’est plus possible de restaurer un appareil vers ces versions ou de revenir en arrière, le fameux downgrade.

Apple ne reconnaît plus iOS 15.7

La procédure bien huilée d'Apple empêche les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de procéder à une rétrogradation ou à une mise à niveau sélective vers des versions de firmware dépréciées sur leurs appareils, généralement parce qu'il s'agit de versions obsolètes d'iOS et d'iPadOS qui ont exploité activement des failles de sécurité. Ces failles peuvent faire le bonheur d'outils de jailbreak ou, pire encore, de personnes mal intentionnées, mais Apple ne fait pas de distinction.

Pas de restauration possible

Ce faisant, les utilisateurs ne peuvent pas simplement ouvrir le Finder sur Mac ou iTunes sur PC et soit Option + clic ou Shift + clic sur le bouton de restauration dans l'application pour installer le micrologiciel sélectionné, car un message d'erreur apparaîtra.



Tenter de bloquer les rétrogradations de logiciels et d'orienter les utilisateurs vers la dernière version disponible d'iOS ou d'iPadOS permet d’afficher des chiffres toujours impressionnants, car la société se vante généralement de l'adoption de nouveaux firmwares afin de satisfaire les actionnaires.



En dehors du jailbreak, certaines personnes mettent à jour le firmware de leur appareil pour des raisons plus légitimes, par exemple pour éviter un nouveau bug introduit dans une mise à jour logicielle. C’est souvent le cas pour des histoires d’autonomie de la batterie, chose qu’on a encore vu sur iOS 16.